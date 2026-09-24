Yılmaz'dan fon krizi açıklaması: Sorun yapısal değil kısıtlı bir alanda, gerekli müdahaleler yapılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bursa İş Dünyası Buluşması" programında ekonomi ve sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye piyasalarının tümünü değil, belirli ve sınırlı bir alanını kapsayan bir problem yaşandığını vurgulayan Yılmaz, konunun ekonomi geneliyle bir bağının bulunmadığına işaret etti.

"Hem idari hem adli müdahaleler yapılıyor"

Mevcut duruma yönelik devlet organlarının hızla devreye girdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle bugünlerde sermaye piyasalarımızda belirli bir alanda, sermaye piyasalarımızın tümünde değil, kısıtlı bir alanında bir sorun yaşıyoruz. Bu, yapısal bir sorun değil. Ekonomimizin genelinden kaynaklanan veya sermaye piyasalarımızın genel yapısından kaynaklanan bir sorun değil; kısıtlı bir alanda yaşanan bir sorun. Bu soruna dönük olarak da gerekli müdahaleler yapılıyor, hem idari olarak hem adli olarak gerekli müdahaleler yapılıyor."

"Piyasalarımız eskisinden daha güçlü yoluna devam edecek"

İlgili tüm bakanlıkların ve kurumların koordinasyon halinde çalıştığını aktaran Yılmaz, sürecin piyasaları daha dayanıklı hale getireceğini belirtti:

"İnanıyorum ki bu müdahalelerin sonunda yapısı çok daha güçlenecek sermaye piyasalarımızın. Yapısal bir sorun yaşamıyoruz; belli bir alana ilişkin, kısıtlı bir alana ilişkin bir sorun yaşıyoruz. O sorunu aşma yönünde de ciddi bir gayret içindeyiz. Bu sorunu aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bundan da hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. Ve bu yönde de ilgili tüm bakanlıklarımız gayretlerini sürdürüyorlar."