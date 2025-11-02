Yılmaz’dan muhalefetin asgari ücret-altın hesabına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CNN Türk'te açıklamalarda bulundu Enflasyon rakamlarının yarın netleceğini söyleyen Yılmaz, "Enflasyonu kademeli bir şekilde aşağı çekiyoruz. 2024'te yüzde 44'e düştü, bu yıl yüzde 30 civarında bekliyoruz." dedi. 2026 yılı hedefinin yüzde 20'nin altı olduğunu söyleyen Cevdet Yılmaz, 2027'de ise hedefin yeniden tek hanelere ulaşmak olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Temel mallarda bu rakama geldik. Ama hizmetler biraz geriden geliyor. Kira başta olmak üzere, eğitim ve kira kalemlerinde biraz geriden geliyoruz. 3 sütunlu bir bütüncül politikamız var. Birincisi para politikası. Diğer taraftan maliye politikamız var. Oralarda da 90 milyar dolar deprem nedeniyle harcama yaptığımız halde mali disiplini koruyoruz." diye konuştu.

"Gıdada kuraklık ve don nedeniyle etkiyi göremiyoruz"

Bu rakamların en güçlü ekonomileri dahi sarsacak rakamlar olduğunu dile getiren Yılmaz, depremin mali etkisinin sonraki yıllarda ortaya çıktığını söyledi.

Yılmaz, programın üçüncü ayağının yapısal dönüşümler olduğunu belirtirken, "Eylül ayında beklentinin biraz üzerinde geldi. Ama bu bir aylık durum. Büyük resmi görmek lazım. Enflasyon aşağı doğru iniyor. Vatandaşlarımız bu düşüşü belirli gruplarda görüyor. Gıdada kuraklık ve don nedeniyle etkiyi göremiyoruz. Burada birde fırsatçılık var. Enflasyon aşağı doğru inmeye devam edecek. Vatandaşımız hizmet sektörü dahil her alanda bunu görecek." ifadelerini kullandı.

"Emeğin milli gelirden aldığı pay çok önemli"

Ekonomiyi konuşurken biraz dünyaya da bakmak gerektiğini söyleyen Cevdet Yılmaz şunları kaydetti: "Dünya çok zor bir durumdan geçiyor. Ciddi tarife tartışmaları yaşanıyor. Birde birçok bölgede çatışma var. Pandemiden bugüne dünya ekonomisi yüzde 15 büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 30 büyüdü. Emeğin milli gelirden aldığı pay çok önemli. Bu pay geçen yıl yüzde 39 oldu. 2025'in ilk yarısında yüzde 35,9. Emeğin, milli gelirden aldığı pay olarak bu rakam tarihimizin en yüksek noktasında."

Faiz düşüşü devam edecek mi?

Faiz indirim döngüsüne girildiğini ve devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Enflasyon da faizler de aşağı doğru trende girmiş durumda. Gelecek yılın ortalarından sonra bu konular gündemimizi daha az işgal edecek." dedi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Tarıma 888 milyar bütçe

"Tarım stratejik bir sektör. Gelecek yıl bütçemizden 888 milyar ayırdık. İlave kaynak da olacak. Özellikle tarladan marketlere kadar gelen süreçte kayıp kaçaklar yaşanıyor. Bunun önünde geçmek için çalışmalar yapılıyor."

"Su hayati bir şey. İklim değişikliği ile birlikte daha kritik bir hale geldi. Bu arada su tüketiminin yüzde 80'i tarım sektöründe. DSİ baraj yapıyor. DSİ, şehre götürüyor. Ama şehirlerde muazzam bir kayıp kaçak var. Şehir içi şebekelerin bakım ve onarımı bu anlamda çok önemli. Ankara'da bunu yaşadık. Belediye başkanı 'bakım yapılmadığı için borular çatladı' dedi. Mahalli idarelerin yatırıma kaynak ayırması gerekiyor."

Muhalefetin altın hesabı

"Satın alma gücünü altın üzerinden ölçmek abesle iştigal. Altın cinsinden asgari ücrette düşüş; ABD'de yüzde 87, Fransa'da yüzde 83, İspanyada yüzde 80, Türkiye'de yüzde 61. Bunun üzerinden ölçmenin hiçbir ekonomik rasyonalitesi yok. Altın üzerinden ölçüm yapmak tam bir popülizm."