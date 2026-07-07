YOFY Platformu, güvenli ulaşım teknolojisini yeniden tanımladı

ESRA ÖZARFAT

Kullanıcıları kendi araçlarıyla güvenli şekilde evlerine ulaştıran platform, Türkiye genelinde sürücü ağını genişletirken yeni yatırımcı arayışını da sürdürüyor. Colorex Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan’ın start up girişimi olarak hayata geçirilen YOFY uygulaması yaklaşık bir ay önce kullanıma açıldı. Sistemin temel amacı sürücülerin araçlarını bırakmak zorunda kalmadan güvenli ulaşım sağlaması. Uygulama üzerinden konum ve araç bilgilerini tanımlayan kullanıcılar, tek tuşla şoför çağırabiliyor. Sistemin yönlendirdiği profesyonel şoför, kullanıcının aracını kullanarak sürücüyü istediği noktaya ulaştırıyor. Böylece hem aracın bulunduğu yerde kalması hem de ertesi gün yeniden araç alma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

500'ün üzerinde şoför ağına ulaştı

Türkiye genelinde hızlı bir yapılanma sürecine girdiklerini belirten Doğan, şu anda 500'ün üzerinde kayıtlı şoföre ulaştıklarını söyledi. İstanbul'da yaklaşık 70, Bursa'da ise 20 aktif şoför bulunduğunu ifade eden Doğan, 40'tan fazla ilde hizmet verebilecek altyapıyı oluşturduklarını kaydetti. Şoför seçiminde titiz davrandıklarını vurgulayan Murat Doğan, adaylardan adli sicil kaydı, psikoteknik belgesi ve çeşitli mesleki evraklar talep ettiklerini belirtti.

Yatırımcılarla büyümeyi hedefliyor

YOFY fikrinin, alkollü araç kullanımına yönelik cezaların artması ve dünyadaki benzer uygulamaların incelenmesi sonrasında ortaya çıktığını söyleyen Doğan, projeyi ticari girişimin ötesinde sosyal fayda sağlayan bir model olarak gördüklerini dile getirdi. Trafikte alkollü araç kullanımının yol açtığı can kayıplarına dikkat çeken Doğan, “Bu uygulamayı geliştirirken temel motivasyonumuz insanların güvenli şekilde evlerine ulaşmasını sağlamak oldu. Bu yönüyle sosyal sorumluluk tarafı güçlü bir girişim” dedi. Yaklaşık 7 aylık bir yazılım geliştirme sürecinin ardından uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Doğan, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarının da alındığını söyledi. YOFY'nin sadece bir mobil uygulamadan ibaret olmadığını ifade eden Doğan, kredi kartı altyapısı, sürücü yönetim sistemi, güvenlik doğrulamaları ve ödeme mekanizmalarının tamamen entegre şekilde çalıştığını belirtti. Şirketin öncelikli gündemlerinden birinin yatırım süreci olduğunu belirten Murat Doğan, yazılım, sunucu, ödeme sistemleri, siber güvenlik ve pazarlama giderleri nedeniyle önemli operasyonel maliyetler oluştuğunu söyledi. Doğan, büyüme sürecini hızlandırmak amacıyla yatırımcılarla görüşmeye açık olduklarını ifade etti.