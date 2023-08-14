YOİKK yarın toplanıyor

ANKARA(EKONOMİ) Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın saat 10.00 yapılacak olan toplantıda, YOİKK yeni dönem eylem planı hazırlıkları ve önceliklendirme çalışması, yatırım ortamına dair tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, geleceğe dönük çalışma usullerine ilişkin görüş ve öneriler istişare edilecek.

Toplantıda, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK, TİSK, ASO, İSO sunum yapacak.