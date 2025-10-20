YÖK, 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak

YÖK yazılı personel alımı ilanı yayımladı.

Yayımlanan duyuruda; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında, 7 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edileceği duyuruldu.

Alımlar; kıdemli yazılım geliştirme uzmanı (2), yazılım geliştirme uzmanı (3) ve sistem uzmanı (2) pozisyonlarında gerçekleştirilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Başvurular, 20 Ekim 2025 ile 4 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya

https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Adaylar, başvuru sürecinde istenilen belgeleri belirtilen formatlarda sisteme yükleyecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru tarihini kaçıran, eksik belge yükleyen ya da nitelikleri uymayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları

taşıması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak da zorunlu.