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YÖK, KPSS’den en az 80 puanla uzman yardımcısı alacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 20 uzman yardımcısı istihdam edecek. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 80 puan almaları gerekiyor.

Haber Merkezi
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YÖK, KPSS’den en az 80 puanla uzman yardımcısı alacak
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, uzman yardımcısı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 20 uzman yardımcısı alınacak. 

Yayımlanan ilana göre, giriş sınavı yalnızca sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve tarih, YÖK'ün internet sitesinde sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Adaylar için KPSS puan şartı 80

Başvuru için adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sonucuna göre ilgili puan türünden en az 80 puan almaları gerekiyor.

 Başvurular 9 Nisan'da sona erecek

Başvuru şartını taşıyan adayların, YÖK'ün internet sitesindeki uzman yardımcılığı yarışma sınavı başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri 24 Mart ile 9 Nisan arasında YÖK'e elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekecek.

Atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanıp atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Sınava ilişkin gerekli bilgilendirmeler, başkanlığın "www.yok.gov.tr" adresinden duyurulacak.

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