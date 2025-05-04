YÖK’e emekçi kesiminden sert tepki: Emeğin statüsü olmaz!

Mehmet KAYA/ANKARA

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere gönderdiği bir yazıda, işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsünde çalışanların amiri olamayacağı görüşünü verdi. Emek kesiminden yazıya sert tepki geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar yaptığı yazılı açıklamayla, “Emeğe ve alınterine yönelik bu küçümseyici anlayışı kabul etmiyoruz. İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel vardır. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. YÖK’ün yazısında ortaya konan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır.” dedi.

Hukuki geçerliliği yok

Eyüp Alemdar yazılı açıklamasında, YÖK’ün yazısında belirtilen konunun hukuki geçerliliği olmadığının altını çizerken, “Hiçbir ünvan, hiçbir statü, işçinin bilgi ve birikimini yok sayamaz, işçilerimiz, bugün üretimden yönetime her alanda bilgileri ve tecrübeleriyle donanımlıdır. Emeğiyle, alınteriyle bu ülkenin yükünü sırtında taşıyan işçilerimiz gerektiğinde bir kurumun başına da geçer, yöneticiliğini de yapar. Ünvanı ne olursa olsun, işini liyakatle ve adaletle yapan herkesin bu hakkı da vardır, yetkisi de vardır” ifadesine yer verdi.

Yasal girişim başlatılacak

Eyüp Alemdar, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Buradan ilan ediyorum: Tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacağız. Tüm platformlarda sesimizi yükselteceğiz. Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Biz, bu ülkenin emekçileriyiz. Bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Emeğin itibarını asla çiğnetmeyeceğiz. Bir işçinin yöneticilik yapması, onun en temel haklarından biridir. Bunu kimse keyfi yorumlarla yok sayamaz. Kimse emeğin önüne duvar öremez. Biz buradayız, Emeğimizle, hakkımızla, Anayasamızla buradayız. Ve hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Burada olduğumuz sürece emeğin hakkını, hukuku savunacağız.”

Tepki gören görüş

Kamuda, memur statüleri yanında 4857 kanun kapsamında, ücretli çalışan statüsünde personel çalıştırılabiliyor. Esasen, özel çalışma kanunu olan basın, denizcilik ve bazı kanunla kurulmuş kamu iktisadi teşekkülleri dışında dev şirketler, holdinglerin üst yöneticileri, CEO’ları dahil tüm çalışanlar 4857 sayılı kanun kapsamında “işçi statüsünde” çalışıyor. Bu kapsamda, kamu kuruluşları ve devlet üniversitelerinde de 4857 sayılı kanun kapsamında personel istihdam etme imkanı tanındı. Bazı devlet üniversitelerinde görevlendirmelerde işçi statüsünde çalışan kişilerin yönetici, amir olarak görevlendirilmesinin uygun olup olmayacağı yönündeki bir yazıya YÖK tarafından verilen yanıtta, Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan görüş doğrultusunda bu kanun kapsamında istihdam edilenlerin devlet memurlarına amir pozisyonunda olamayacağı görüşü verildi. Eyüp Alemdar, bu görüşün kanuni dayanağı olmadığını belirterek tepki gösterdi. Alemdar, Cumhurbaşkanlığı’na da mektup yazarak sorunun çözülmesini talep edecek.