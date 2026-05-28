Yoksulluk daha pahalıya mal oluyor: Kredi ve taksit döngüsü maliyeti artırıyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Düşük gelir grupları yalnızca daha az kazanmakla kalmıyor; çoğu zaman daha pahalı bir hayat yaşamak zorunda da kalıyor.

Davranışsal ekonomi alanındaki çalışmalara göre, yoksulluğun bireyleri kısa vadeli kararlar almaya ittiğini ve bunun uzun vadede maliyetleri artıran bir döngü yarattığını ortaya koyuyor. Özellikle yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleriyle birlikte “günü kurtarma” düşüncesi, düşük gelir grubunun en büyük açmazlarından biri haline dönüşüyor.

Kısa vade ucuzluk, uzun vade maliyeti artırıyor

“Temporal discounting” (zamansal iskonto) olarak adlandırılan kavram, insanların bugünkü ihtiyacını gelecekteki maliyetlerden daha önemli görmesi anlamına geliyor. Düşük gelirli kesim, ileride daha pahalıya mal olacak olsa bile bugün maddi olarak rahatlatıcı olan seçeneği tercih ediyor. Gelir yetersizliği ve finansal baskı, bireylerin uzun vadeli plan yapma kapasitesini zayıflatıyor.

“Poverty and economic decision making: A review of scarcity theory” (Yoksulluk ve ekonomik karar alma: Kıtlık teorisinin gözden geçirilmesi) adlı çalışma da tam bu noktaya dikkat çekiyor. Araştırmaya göre yoksulluk sadece “maddi eksiklik” yaratmıyor; zihinsel kaynakları da tüketiyor. Sürekli kira, fatura, borç ve temel ihtiyaçları nasıl karşılayacağını düşünmek zorunda kalan bireyler, kısa vadeli çözümlere daha fazla yöneliyor. Akademide buna “scarcity mindset” yani “kıtlık psikolojisi” deniyor.

Gelir seviyesi düştükçe kredi kartı faiz yükü

Düşük gelirli bir tüketici, dayanıklı ama pahalı bir ayakkabı yerine daha ucuz bir modeli tercih ederken, kısa sürede bozulan ürünün tekrar tekrar satın alınması, toplam maliyeti artırıyor. “Ucuzun pahalıya gelmesi” olarak da tanımlanan bu durum, kısa vadede kurtarıcı gözükse de uzun vadede maliyeti artırıyor.

Kredi kartı borç döngüsü de düşük gelir grubunun maliyetlerini büyüten bir tablo yaratıyor. Peşin ödeme yükünü alamayan tüketiciler, yüksek faizli ya da diğer bir deyişle “vade farklı” taksitli alışverişe yönelirken, geciken ödemeler zaman içinde faiz yükünü katlıyor.

Ödemelere yetişmeye çalışırken tasarruf yapamamak da bu döngüyü derinleştiriyor. Beklenmedik bir harcamada birikim kullanmak yerine krediye başvurmak zorunda kalan haneler, daha yüksek finansman maliyetiyle karşılaşıyor.

“Ucuz ürün” mü, “toplam maliyet” mi?

Araştırmalar, finansal baskının karar alma mekanizmasını da bozduğunu gösteriyor. Sürekli dar bir bütçeyi yönetmeye çalışan bireylerin zihinsel enerjisinin önemli kısmı günlük harcamalara ayrılıyor. Bu da uzun vadeli avantaj sağlayacak kararları geri plana itilebiliyor. Yoksulluğun bireyleri yüksek faizli borçlanmaya ve kısa vadeli düşünmeye daha yatkın hale getirdiği görülüyor.

Tasarruf oranı ve gelir ilişkisi bozuluyor

Uzmanlara göre bu tablo, yoksulluğun sadece gelir azlığıyla açıklanamayacağını; bir süre sonra karar mekanizmalarındaki etkiyle birlikte giderin yükselerek bu durumu kalıcı bir hale getirdiğini gösteriyor. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde düşük gelir grubunun maruz kaldığı “gizli maliyetler” artıyor. Bu durum yalnızca bireysel refahı değil, tüketim davranışlarını, kredi piyasalarını ve gelir dağılımını da doğrudan etkiliyor.