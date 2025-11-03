Yoksulluk derinleşiyor: 11 milyon kişi sosyal yardıma muhtaç durumda

Türkiye’de artan enflasyon ve düşen alım gücüyle birlikte yoksulluk her geçen gün derinleşiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımladığı son veriler, yoksulluğun ülke genelinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakanlık verilerine göre, 2012 yılında 2 milyon 171 bin 614 hane düzenli sosyal yardım alırken, 2024’te bu rakam 3 milyon 537 bin 185’e yükseldi. 2012 yılında Türkiye nüfusu 75 milyon 627 bin 384 kişi iken, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 942’ye yükseldi. 12 yılda nüfus yalnızca yüzde 13 artarken, sosyal yardıma muhtaç hane sayısındaki artış yüzde 63 oldu.

Türkiye’de sosyal yardıma muhtaç hane ve kişi sayısı 12 yılda önemli oranda arttı

Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü yıllara göre değişmekle birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2012’de 3.8 kişi, 2024’te ise 3.3 kişi olarak kabul ediliyor. 2012’de 2 milyon 171 bin 614 hane ile yaklaşık 8 milyon 251 bin 133 kişi düzenli sosyal yardım alıyordu. Bu, toplam nüfusun yüzde 10.9’una denk geliyor. 2024’te ise 3 milyon 537 bin 185 hane ile yaklaşık 11 milyon 672 bin 710 kişi düzenli sosyal yardıma muhtaç durumda. Bu da toplam nüfusun yüzde 13.6’sına karşılık geliyor.

Böylece 2024 yılında yaklaşık her 7 kişiden biri düzenli sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Düzenli sosyal yardıma ihtiyaç duyan nüfus oranı yüzde 10.9’dan yüzde 13.6’ya çıktı. Bu da 3.4 milyon kişinin düzenli yardım kapsamında olduğunu ortaya koydu. Aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan 5 bin 390.41 TL tutarındaki yaşlı aylığından 2024 yılında 737 bin 837 kişi yararlandı.

Sosyal yardım kapsamı ve başvurularında son 10 yılda büyük artış

Yakacak yardımı 2024 yılında 1 milyon 637 bin 118 haneyi kapsadı. Barınma yardımı 2012’de 16 bin 70 hane iken, 2024’te 21 bin 380 haneye yükseldi. Aşevi yardımından yararlanan kişi sayısı 2013’te 23 bin 650 iken, 2024’te 65 bin 414’e ulaştı. ALO 144 sosyal yardım hattına 2013 yılında 2 milyon 156 bin 564 başvuru yapılırken, 2024’te bu rakam 4 milyon 947 bin 943’e yükseldi.