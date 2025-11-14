Yoksulluk derinleşiyor: Emekliler maaş yetersizliği nedeniyle ortak ev düzenine geçti

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, emekli maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını vurgulayarak, özellikle eşini kaybetmiş ve yalnız yaşayan emeklilerin kirayı paylaşmak için bir araya gelerek aynı evde yaşamaya başladığını aktardı.

Kılıç, 16 bin 881 TL civarındaki maaşların emeklileri adeta çaresiz bıraktığını ifade ederken, ekonomik sıkıntılar nedeniyle emeklilerin artık birlikte yaşamaya yöneldiğini dile getirdi.

"Gerçekten emekliler artık mefta olmak üzere. Yani ölüm döşeklerine düşmüş durumda diye düşünüyorum" diyen Kılıç, "Dört duvar arasında emekliler sahip çıkanı yok. Biz de sesimizi duyurmak için, onların sesini, çığlıklarını duyurmak için habire bastırıyoruz ama maalesef hiçbir duyan yok. Emeklileri ölüme bırakmışlar. En düşük emekli maaşı, biliyorsunuz, 16 bin 881 lira. Bundan da düşük maaş alanlar var. Dul, yetimler var. Bunun hepsini kapsıyor bizim işte söylemlerimiz" dedi.

"Emekliler bırakın ev almayı, bir evde kirada bile oturamıyor "

Emeklilerin ev almanın ötesinde kirada bile oturamaz hale geldiğini söyleyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık emekliler ölüm döşeğinde. Lütfen el atsınlar. Biz dilenci değiliz, kimseden bir şey istemiyoruz. 'Hakkımız olanı, anayasal hakkımız olanı istiyoruz' diye seslenmeye çalışıyoruz. Bir yerde son model yaşanırken, bir yerde açlıkla mücadele ediliyor. Eskiden daha çoktu. Bir kişi çalışıyordu, altı-yedi tane çocuk büyütüyordu, bakıyordu, kirasını veriyordu, alışverişini yapıyordu, insan gibi yaşamaya çalışıyordu. Şimdi on kişi çalışsa dahi bir anaya, babaya bakamıyor. Yani anadan babadan bekliyor. Emekli oluyordu, evini alıyordu, arabasını birikimleriyle, alıyordu. Ama maalesef şimdi emekli olduğu zaman bırakın ev almayı, bir evde kirada bile oturamıyor emekliler.

"Emekliler bir araya gelip beraber yaşıyor"

Emeklinin bütün maaşı neredeyse kiraya gidiyor. Çünkü en ücra köşedeki evler, 10 bin-20 bin arasında. İnsanoğlunu yaşamayacak yerlerde yaşatmaya başladılar. Artık emekliler düşünüyor. Bazı amcalar konuşuyor eşini kaybetmiş, tek başına yaşayan. Acaba diyor, bizi iki kişi, üç kişi bir ev tutup da beraber mi yaşasak? Yaşayan da varmış. Bunlar dile getirilmiyor çünkü. Ama şunu söylemek istiyorum; bizi yönetenlerin tek amacı, kendilerini düşünmek değil. Yukarıdakilerini veya üst düzey insanları düşünmek değil. Sosyal devletsiz diyoruz ama sosyal devletlikten çıktık tamamen. Demokrasi diyoruz, demokrasiden çıktık tamamen. İnsanların sesi duyulmuyor."