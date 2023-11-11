Yoksulluk derinleşiyor: Faturasını ödeyemeyen 41 bin hanenin elektriği kesildi

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, borcunu ödeyemediği için son 3 yılda elektriği kesilen abonelerin sayısını verdiği önerge ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sordu.

Ersever, gönderilen yanıtta borcundan dolayı elektriği kesilen abonelerin doğrudan sayısının verilmediğini belirterek, oran bilgilerinin paylaşıldığını söyledi. Ersever'in verdiği bilgiye göre, her bir abone türünü sıralayan bakanlık, ‘borcundan dolayı elektriği kesik olan abone sayısının toplam abone sayısına oranını' verdi ancak abone sayılarına değinmedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, resmi belgelerden abone sayılarını kendisi hesaplayan CHP'li Ersever, geriye dönük 2.5 yılda elektriği kesilen abonelerin dökümünü çıkardı. Söz konusu hesaplamalara göre 2021 yılında 315 bin, 2022 yılında 170 bin ve bu yılın seçim dönemine denk gelen ilk 6 aylık döneminde de 41 bin konutun elektriğinin kesildiği belirlendi. 26 bin esnaf ile tarımsal sulama yapan 2 bin 700 çiftçinin elektriği de borcundan dolayı kapatıldı.

"Gerçek önünde sonunda ortaya çıkıyor"

Bakanlığa basit bir soru sorduğunu ancak karşılığında bilmece gibi yanıt aldığını belirten CHP'li Ersever, "Ne kadar gizlense de acı gerçek eninde sonunda ortaya çıkıyor. Halk bu tabloyu her gün zaten yaşıyor.” dedi.

Ersever, elektriği kesilip geri açılan vatandaşların elektrik şirketlerine sadece 2022 yılında 70 milyon lira ödediğini, kesme-bağlama ücretinin bir yılda 2 kat zamlandığını da sözlerine ekledi.