Yoksulluk patladı: Her 20 aileden 1’I yardımla yasıyor

Yoksulluk adeta patladı; vatandaş yardımlarla ayakta durabiliyor. Sözcü Gazetesi, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024’ün ilk 4 ayına ait sosyal yardım verilerine ulaştı. Buna göre Nisan ayında 4 milyon 235 bin 904 hane sosyal yardımdan faydalanmak zorunda kaldı. 3 milyon 912 bin 663 haneye elektrik desteği verildi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı da 9 milyon 444 bin 458 kişiye yükseldi.

Sosyal yardım ödemesi katlandı

2012’de 12 milyar 930 milyon TL olan sosyal yardım ödemesi, 2013’te 16 milyar 333 milyona, 2014’te 18 milyar 69 milyona, 2015’te 20 milyar 8 milyona yükseldi. 2016’da 22 milyar 336 milyon TL’ye, 2017’de 24 milyar 971 milyon, 2018’de 28 milyar 971 milyon TL’ye çıkan yardım ödemeleri, 2019’da yaklaşık 10 milyar artarak 38 milyar 147 milyona çıktı. 2020’de toplam 43 milyar 265 milyon TL yardım ödemesi yapılırken , 2021’de 60 milyar 891 milyon, 2022’de 87 milyar TL’lik yardım yapıldı. Sosyal yardım ödemesi 2023’te katlanarak 192 milyar 622 milyon TL oldu. 2024’ün ilk dört ayında ise 91 milyar 499 milyon 433 bin TL sosyal yardım ödendi.

Sadece 4 ayda 2022 yılının tümünde yapılan ödemenin de üzerine çıkıldı. Türkiye’de Aile Destek Programı’ndan yararlanan hane sayısı da arttı. Yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalışan hanelere yapılan yardım 2022’de başlamıştı. 2022 yılında 3 milyon 99 bin 560 hane, 2023’te 3 milyon 876 bin 933 hane, 2024’ün Nisan ayında ise 3 milyon 449 bin 864 hane Aile Destek Programı’ndan yararlandı. Kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşlar için genel bütçeden ödenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine ilişkin veriler de yoksulluğu gözler önüne serdi. 2024 Nisan verilerine göre 9.4 milyon kişinin GSS primi devlet tarafından karşılandı.

3.9 milyon haneye elektrik yardımı

Aile Destek Programı kapsamında bu yılın ilk 4 ayında 16 milyar 55 milyon 37 bin TL ödeme yapıldı. 2019 yılında 2 milyon 420 bin, 2020 yılında 2 milyon 444 bin 822, 2021’de 2 milyon 476 bin 399, 2022’de 3 milyon 690 bin 582, 2023’te 4 milyon 378 bin 839 haneye elektrik tüketim desteğinde bulunuldu. 2024 yılının Nisan ayında ise bu hane sayısı 3 milyon 912 bin 663’e yükseldi. 2024’ün ilk dört ayında elektrik tüketim desteği yardımı kapsamında 2 milyar 662 milyon 420 bin TL ödeme yapıldı.