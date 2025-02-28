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Yoksulluk sınırı 75 bin TL'ye çıktı: Açlık sınırı, asgari ücreti 2 bin TL geçti

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, şubat ayı  araştırmasının sunucunu paylaştı. Açlık sınırı 22.104 TL olan asgari ücreti 2 bin TL geçerek 24.210 TL, yoksulluk sınırı da 75.342 TL oldu.

Haber Merkezi
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Yoksulluk sınırı 75 bin TL'ye çıktı: Açlık sınırı, asgari ücreti 2 bin TL geçti
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Birleşik Kamu İş Konfederasyonu şubat ayı açlık sınırının 24 bin 210 TL’ye, yoksulluk sınırının 75 bin 342 TL’ye çıktığını duyurdu.

Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Böylece 22 bin 104 TL’lik asgari ücret, açlık sınırının altında kalmaya devam etti. Ayrıca et, balık ve yumurtanın şubat ayındaki artışı 123 lira, kuru bakliyat 17 lira, süt, yoğurt, peynir 266 lira; meyve 103 lira oldu. Azalan tek kalem olan sebze fiyatları 252 TL’ye geriledi.

Toplumun en çok tükettiği ürünlerin tamamında fiyat artışlarının sürdüğünü söyleyen Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Devletin yürütmüş olduğu ekonomi politikalarının bütün faturasının alın teriyle çalışan emekçi insanların, köylü ve çiftçinin sırtına yüklenmesini asla kabul etmiyoruz” dedi.

Asgari ücreti 2.106 lira aştı

Şubat ayında açlık sınırı aralık ayına göre 550 lira arttı ve asgari ücreti 2 bin 106 TL aştı. Yıldırım, “Daha ocak ayında verilmiş olan asgari ücret, çalışan kesimin yüzde 60-70’lik kısmını karşılıyor. Dolayısıyla bütün çalışanlar açlık sınırının altında yaşamaya mahkum durumda” diye konuştu.

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