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Yol-İş Sendikası Karayolları Genel Müdürlüğü’ne grev ilanı astı

TÜRK-İŞ’e bağlı Yol-İş Sendikası, 600 bin kamu işçisini etkileyen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü’ne grev kararı astı. Sendika yöneticileri Türkiye genelinde 500’e yakın kuruma grev ilanı asacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Yol-İş Sendikası Karayolları Genel Müdürlüğü’ne grev ilanı astı
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TÜRK-İŞ’e bağlı Yol-İş Sendikası üyeleri Karayolları Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Sendika yöneticileri yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararı astı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar konuşma gerçekleştirdi. Ağar Türkiye genelinde 500’e yakın kuruma grev kararı asacaklarını açıkladı.

Ocak ayından beri süren süreç sonuçsuz kaldı

Ağar, ocak ayından bu yana devam eden sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlanamadığını belirtti, yasadan gelen haklarını kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sendika yöneticisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrı yaptı, “Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz” diye konuştu.

Grev kararı asıldı

Ağar konuşmasını “Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz” sözleriyle sürdürdü. Sendika başkanı “Bu nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz” dedi.

Ağar grev kararının bütün çalışanlara hayırlar getirmesini dilediğini ifade etti, konuşma sonrası sendika üyeleri grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğü girişine astı.

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