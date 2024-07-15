Yolcu garantileriyle havalimanlarına 10 yılda 1,5 milyar lira ödendi

Kamu-Özel İşbirliği projelerinde en büyük pay havayolu ulaşımında olurken, şirketlere yolcu garantileri nedeniyle büyük tutarlarda ödemeler yapılıyor.

BirGün'ün haberine göre, havalimanlarında tutmayan yolcu garantileri 9 yılda yükseldi. 2014-2023 döneminde kamudan özel şirketlere ödenen garanti tutarı yüksek oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, 2023 yılı sonunda, havacılık sektöründe KÖİ modeli ile 20 proje hayata geçti.

DHMİ’nin mali verileri, özel şirketlerin bütçeye yükünü de gösterdi.

Yolcu garantileri olan projelerde, gerçekleşmeler garantilerin altında kalınca, DHMİ bütçesinden şirketlere 2014-2023 döneminde yapılan garanti ödemesi toplamda 1,5 milyar TL’nin üzerinde oldu. En yüksek garanti ödemesi, 2023 yılında yapıldı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan havalimanlarına verilen yolcu garantileri 2014 yılından bu yana tutmaması nedeniyle ödeme yapılıyor.

2014 yılında 34 milyon 561 bin TL olarak yapılan ilk ödeme sonrasında 2015 yılında 47 milyon 361 bin TL ödendi.

2016 yılında 46 milyon 594 bin TL ve 2017 yılında da 43 milyon 928 bin TL garanti ödemesi yapılırken, yolcu garantilerinin tutmaması nedeniyle DHMİ bütçesinden 2014-2023 döneminde ödenen garanti ödemesi toplamı 1 milyar 524 milyon 697 bin TL oldu.

Ödeme miktarı 2020 yılında yüzde 200'e yakın artışla 202 milyon 465 bin TL'ye ulaştı.

2021 yılında 229 milyon 988 bin lira ödenen garantilerde, 2022 yılında 322 milyon 537 bin TL ve 2023 yılında da 393 milyon 412 bin TL ödeme yapıldı.