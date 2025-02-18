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Yolcu taşımacılığında kamera sistemi dönemi

Motorlu yolcu taşıma amaçlı araçlarda (M1-M2-M3 kategorileri) görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu, araç takip ve kamera sistemi montajına ilişkin teknik özellikler düzenlendi.

Haber Merkezi
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Yolcu taşımacılığında kamera sistemi dönemi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, motorlu yolcu taşıma amaçlı araçlara (M1-M2-M3 kategorileri), araç takip sistemlerinin montajı yapılabilecek. Araç takip sistemi GPS, GLONASS, BeiDou veya GALILEO uydu sistemlerinden en az biri ile uyumlu olacak. Aracın gerçek zamanlı konumunu takip edebilebilecek ve belirlenen kontrol merkezine veri aktarımı sağlayabilecek.

Konum bilgisinin kontrol merkezine gönderim periyodu, en az 10 saniye olacak ve kontrol merkezi tarafından uzaktan parametrik olarak ayarlanabilecek. İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda, en az 3 bin konum bilgisini kendi hafızasında tutabilecek. Bağlantı sağlandığında, belirlenen kontrol merkezine yükleyebilecek.

Motorlu araçlara belirlenen teknik özelliklerde, kamera sistemleri ve görüntü kayıt cihazı montajı da yapılabilecek.

Montajı yapılacak acil durum butonu en az 3 santimetre çapında ve kırmızı renkte olacak. M1 kategorisi araçta biri şoför mahallinde olmak üzere asgari 2 adet bulunacak. Bulunması halinde M2 ve M3 kategori araçlarda, şoför mahallinde bir ve bunun dışında her 4 metrede asgari bir olmak üzere araç içerisinde eşit olarak dağıtılmış acil durum butonları konumlandırılacak. Çift katlı araçlarda acil durum butonu her kata ayrıca uygulanacak.

Montaja uygun cihaz raporu, seri montaj belgesi ve seri montaj uygunluk raporu ile tevsik edilecek.

Kullanılan cihaz ve yazılımlara ilişkin siber güvenlik gereklilikleri ile kontrol merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilecek verilerin iletilmesi, toplanması, depolanması ve işlenmesine ilişkin hususlar, onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluş tarafından, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak belirlenecek ve internet sitesinde yayımlanacak.

Montajı gerçekleştirilecek cihazlara ilişkin kontrol merkezi, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

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