Yollarda eski otomobil tehlikesi! Zombi araçlar kazalarda can alıyor
Trafikte 20 yaş ve üzerindeki araçların yarattığı tehlike bir kez daha tartışma konuşu oldu. Son olarak Ankara AK Parti İl Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu o araçlardan birinin neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Uzmanlar bu aralarının büyük çoğunluğunun pert kayıtlı olduğuna dikkat çekiyor ve trafiğe çıkışının engellenmesini istiyor.
Türkiye yollarındaki her 4 araçtan biri 20 yaşın üzerinde bulunuyor. Resmi olmayan verilere göre trafikteki her 10 araçtan biri de ağır hasar sonrası ‘pert’e ayrılmış, ancak onarım görüp tekrar yollara çıkıyor.
Otomotiv sektöründen uzmanlar eski ve pert kayıtlı araçların yarattığı güvenlik sorununa dikkat çekiyor. NTV’ye konuşan Otomobil yazarı Turgut Yüksekdağ, “Bugün satılan yer yeni otomobili kullananlar için şerit takip sistemleri, aktif fren ve kör nokta sistemleri gibi birçok güvenlik donanımına sahipken, trafikte yer alan 20-30 yaş üzerindeki otomobiller için bu donanımları geçin, neredeyse hava yastığı, ABS gibi hiçbir sistem yok. Bu da trafikteki bu araçların en ufak kazada bile maalesef can kaybına yol açabilecek kazanlara neden olabiliyor” dedi.
Ağır hasarlı araçlar denetimsiz bir şekilde onarılıyor
Yollardaki bir diğer tehlike ise ağır hasar raporlu araçların kayıtsız ve kontrolsüz bir şekilde denetimsiz onarılıp, yeniden trafiğe çıkması olarak gösteriliyor. Hurdalıklarda bekleyen araçların pek çoğu bir başka otomobille birleştirilmek üzere bekliyor. Genellikle aynı marka, aynı model araçlarla birleştiriliyor.
Trafikte ‘zombi araç’ tehlikesi
Yüksekdağ, “Biz bunlara ‘zombi otomobiller’ diyoruz. Ağır hasarlı olan araçlar merdiven altı yerlerde onarılıp tekrar trafikte kullanılacak. Ağır hasarlı otomobillerin perte ayrıldıktan sonra mutlaka geri dönüşüme gönderilmesi ve trafiğe dönmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Ülkeyi yönetenler için bu bir güvenlik sorunu çünkü bu otomobillerin arasında kaza geçirilmesi haline yaşam şansı çok az” diye konuştu.
Otomotiv sektöründen hurda teşviki ve ÖTV önerisi geldi
Otomotiv sektörü temsilcileri ise yollardaki zombi araçların yenilenebilmesi için ÖTV’de indirim ve hurda teşviki gibi kolaylıklar sunulmasını talep ediyor.