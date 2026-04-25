Yönetim Kurulu Başkanı Çekici: GYODER, sektörün sorunlarını masaya yatıracak

Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrımenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) düzenlediği 20'nci Gayrimenkul Zirvesi, 28 Nisan’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl 'Yeniden Başlat' çağrısıyla güçlü mesajlar veren 19. Zirve'nin ardından bu yılki tema 'Soruyu Değiştirmek' olarak belirlendi. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Sıfır Atık Vakfı Başkanı COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, SPK Başkanı Dr. İbrahim Ömer Gönül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'un açılış konuşmalarıyla başlayacak zirve; Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.

Zirve, geliştiricilerden yatırımcılara, kamu kurumlarından uluslararası uzmanlara kadar sektörün tüm paydaşlarını tek bir platformda buluşturacak. Farklı bakış açıları ve yeni düşünme biçimleriyle sektörün gündemini yeniden çerçeveleyen bu tema, zirvenin tüm oturumlarına yön verecek. Zirve kapsamında düzenlenecek panel ve oturumlarda kentsel dönüşümden, yapay zekaya döngüsel ekonomiye, veri merkezlerinden longevity mekanlarına kadar sektörün farklı boyutları yeni sorularla masaya yatırılacak.

COP31 etkinliği ana gündemlerden olacak

Zirveye ilişkin konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl 'Yeniden Başlat' temasıyla sektörümüzü dönüşümün ortasında yeniden değerlendirdik. Bu yıl 27. yılımızda ve 20'nci zirvemizde 'Soruyu Değiştirmek' temasıyla bir araya geliyoruz. Bu temayla birlikte farklı yaklaşımların gücüne ve bakış açılarının zenginliğine odaklanma amacındayız. Türkiye'nin gündeminde çok özel bir yeri olan COP31'den yapay zekaya, veri merkezlerinden longevity mekanlarına uzanan pek çok başlığı birlikte değerlendireceğiz. Kamu, özel sektör ve alanında uzman isimlerden oluşan geniş bir ekosistemin paydaşlarını bir araya getirerek sektörümüzün geleceğini birlikte şekillendireceğiz."