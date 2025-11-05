TÜRK-İŞ’ten asgari ücret komisyonuna katılma şartı: Yönetmelik değişmeli

MEHMET KAYA/ANKARA

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Ankara’da asgari ücret ve diğer çalışma hayatı konularını değerlendirmek için toplantı. Toplantıdan sonra konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretlilerin sorunlarıyla ilgilenmekten geri durmayacaklarını kaydetti.

Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulunarak, komisyona katılmama kararlarının devam ettiğini belirterek, “Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz. Ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse gene Başkanlar Kurulu’nu toplarız. Kurul’un alacağı karara göre hareket ederiz” dedi.

Atalay, 2000 yılından bu yana ara dönemler dahil 29 asgari ücret belirleme çalışmasının 21’inde işveren ve hükümet kararıyla asgari ücretin tespit edildiğini hatırlattı. Adil bir yapı istediklerini hatırlatan Ergün Atalay, örgütlü işyerlerinin temsil edildiği işveren sendika konfederasyonlarının dışındaki işveren örgütlerinin komisyona dahil edilmesi önerilerinin hatırlatılması üzerine, öneriyi kabul etmeyeceklerini vurgulayarak “Bu durumda Dimyat’a pirince giderken, tam bulgurdan oluruz” yanıtını verdi.

Adil komisyon: Tarafsız kişi eklenmesi

Ergün Atalay, adil yapıya yönelik önerisinde ise komisyona tarafsız kişi eklenmesini öne çıkararak, “O masada işçinin dediğinin olacağı bir tablo olursa adil bir tablo olur. Formül ne, adil bir yapı. Yani, burada 5 kişi işveren var, 5 kişi biz varız, 5 kişi hükümet var. Komisyonda 5 kişi işveren, 5 kişi bizden olur. Bir de tarafsız birisi olur” dedi.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde zorunlu katılıma itiraz

Ergün Atalay, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine yönelik itirazları da bulunduğunu belirterek, böyle bir sistemin katılımının zorunlu olmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı. Atalay, “Sıkıntımız yetmiyormuş gibi Tamamlayıcı Emeklilik ile ilgili son günlerde bir şeyler konuşuluyor. Biz zaten yüzde 14 prim ödüyoruz. Bize ‘Yüzde 3 daha öde’ diyorlar. Bunu kimse bize mecbur etmesin. İsteyen katılsın, isteyen katılmasın. Yüzde 14 az değil. Yüzde 3 de az rakam değil. Vergiyi bizim maaşımızdan kesiyorsun. 12 ay çalışıyorum, 2 ayı vergiye gidiyor. Bunlar adil düzenlemeler değil. BES vardı, şimdi bir de TES çıktı. Bunu mecburi yapmasınlar. Bu kabul edilir bir düzenleme değil” dedi.