YouTube, 4 yılda içerik üreticilerine 100 milyar dolar dağıttı

YouTube, içerik üreticilerine yönelik ödeme politikasının boyutlarını gözler önüne seren dikkat çekici bir açıklama yaptı. Platform, son 4 yılda para kazanma şartlarını sağlayan tüm kanallara toplam 100 milyar dolar ödeme yaptığını duyurdu.

Televizyon ekranları etkisi

YouTube'daki izlenme artışında, platformun akıllı televizyonlar ve TV kutuları üzerinden daha

geniş kitlelere ulaşmasının önemli rol oynadığı belirtildi. Cnbc-e'nin aktardığı verilere göre, geçen yıla kıyasla videoları televizyon ekranlarından izlenerek 100 bin doların üzerinde gelir elde eden kanal sayısı yüzde 45 artış gösterdi.

Shorts'a yapay zeka desteği

YouTube ayrıca kısa video formatı Shorts için yeni yapay zeka araçlarını da tanıttı. İçerik

üreticileri, klip düzenleme sürecinde artık yapay zeka desteğiyle müzik ekleme, dış ses kullanma ve montaj yapma imkanına sahip olacak.