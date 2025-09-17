YouTube, 4 yılda içerik üreticilerine 100 milyar dolar dağıttı
YouTube, 2021 yılından bu yana içerik üreticilerine yaptığı ödemelerin 100 milyar doları geçtiğini açıkladı.
YouTube, içerik üreticilerine yönelik ödeme politikasının boyutlarını gözler önüne seren dikkat çekici bir açıklama yaptı. Platform, son 4 yılda para kazanma şartlarını sağlayan tüm kanallara toplam 100 milyar dolar ödeme yaptığını duyurdu.
Televizyon ekranları etkisi
YouTube'daki izlenme artışında, platformun akıllı televizyonlar ve TV kutuları üzerinden daha
geniş kitlelere ulaşmasının önemli rol oynadığı belirtildi. Cnbc-e'nin aktardığı verilere göre, geçen yıla kıyasla videoları televizyon ekranlarından izlenerek 100 bin doların üzerinde gelir elde eden kanal sayısı yüzde 45 artış gösterdi.
Shorts'a yapay zeka desteği
YouTube ayrıca kısa video formatı Shorts için yeni yapay zeka araçlarını da tanıttı. İçerik
üreticileri, klip düzenleme sürecinde artık yapay zeka desteğiyle müzik ekleme, dış ses kullanma ve montaj yapma imkanına sahip olacak.