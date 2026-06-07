YouTube Premium abonelik ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

YouTube, Premium abonelik fiyatlarını artırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok ülkede bireysel, aile ve Premium Lite paketlerinin ücretleri yükseldi.

Aile paketinde zam geldi

Yeni düzenlemeye göre YouTube Premium'un bireysel abonelik ücreti aylık 13,99 dolardan 15,99 dolara çıktı. Aile planı ise 22,99 dolardan 26,99 dolara yükseldi. Böylece aile paketinde yaklaşık yüzde 17'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Daha uygun fiyatlı seçenek olarak sunulan Premium Lite paketinin aylık ücreti de 7,99 dolardan 8,99 dolara çıkarıldı. Ayrıca yıllık bireysel Premium aboneliği de 139,99 dolardan 159,99 dolara yükseldi.

Gözler Türkiye fiyatlarında

Küresel çapta yaşanan bu artışın ardından gözler Türkiye fiyatlarına çevrildi. Şu an için Türkiye’deki mevcut tarife şu şekilde devam ediyor:

Bireysel: 79,99 TL

Aile Paketi: 159,99 TL

Öğrenci: 52,99 TL

Premium Lite: 49,99 TL

Küresel zam dalgasının Türkiye'deki fiyatlara ne zaman yansıyacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ancak önceki yıllardaki trendler, yerel fiyatların da kısa süre içinde güncellenebileceği sinyalini veriyor.