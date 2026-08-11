YouTube'da para kazanmak zorlaşıyor

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YouTube, yeni içerik üreticilerinin reklam ve Premium gelirlerinden pay alabilmesi için gereken izlenme kriterlerini yükseltiyor.

Uzun videolarda gereken izlenme süresi 4 bin saatten 8 bin saate, Shorts'ta aranan görüntülenme sayısı ise 10 milyondan 20 milyona çıkarılacak.

Mevcut sistemde YouTube Partner Programı kapsamında reklam ve Premium gelir paylaşımına katılmak isteyen içerik üreticilerinin en az 1.000 aboneye sahip olması ve son 12 ay içinde 4 bin saat geçerli herkese açık izlenme süresine ulaşması gerekiyor.

Shorts içerikleri üzerinden alternatif yol ise son 90 günde 10 milyon geçerli Shorts görüntülenmesine ulaşmak.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu iki eşik de iki katına çıkarılacak. Buna göre yeni başvuru yapacak kanalların reklam ve Premium gelirlerinden pay alabilmesi için son 365 günde 8 bin saat nitelikli izlenme süresine veya son 90 günde 20 milyon nitelikli Shorts görüntülenmesine ulaşması gerekecek.

Mevcut Partner Programı üyeleri etkilenmeyecek

YouTube, yeni şartların halihazırda Partner Programı'nda bulunan içerik üreticilerini etkilemeyeceğini açıkladı.

Hayranlardan doğrudan gelir elde edilmesini sağlayan Fan Funding araçları ile YouTube Shopping'e katılım şartlarında da değişiklik yapılmayacak.

Platformun verilerine göre dünya genelinde 3 milyondan fazla içerik üreticisi YouTube Partner Programı içerisinde yer alıyor. Söz konusu değişiklik, 2018 yılından bu yana Partner Programı'na giriş şartlarında yapılan ilk büyük düzenleme olacak.

Yeni gelir modelleri devreye alınacak

YouTube bir yandan para kazanma kriterlerini yükseltirken diğer yandan içerik üreticileri için yeni gelir modellerini devreye almaya hazırlanıyor.

Platform, YouTube Shopping bonusları, marka işbirlikleri ve yeni trendler oluşturan içerik üreticilerine yönelik ödül ve teşvikleri artırmayı planlıyor.

Şirket ayrıca Premium Lite hizmetini YouTube Premium'un bulunduğu tüm ülkelere yayacağını açıkladı.

YouTube, şartların ağırlaşmasına rağmen 2027 yılında içerik üreticilerine toplamda 2026'dan daha fazla ödeme yapmayı beklediğini bildirdi.