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Yozgat'ta 210 gram ekmek fiyatına zam geldi

Yozgat'ta 210 gram ekmek fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseltildi. Ayrıca parmak çörek ve pide fiyatlarına da zam yapıldı.

Haber Merkezi
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Yozgat'ta 210 gram ekmek fiyatına zam geldi
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Yozgat'ta 8 lira olan 210 gram ekmek, yapılan 2 lira zamla bugünden itibaren 10 liradan satılmaya başlandı.

Bugünden geçerli olmak üzere ekmeğe 2 lira zam geldi

Yozgat'ta ocak ayının son haftasında ekmeğe zam yapılarak, 6 lira 50 kuruş olan 210 gram ekmek 8 liraya yükseltilmişti. Maliyetlerin çok yüksek olduğunu ve sürekli arttığını aktaran fırıncılar, fiyatların güncellenmesi talebinde bulundu. Bugünden geçerli olmak üzere ekmeğe 2 lira, parmak çörek ve pideye 3 lira 50 kuruş zam yapıldı. Yozgat'ta 210 gram ekmek 10 liradan satılmaya başlandı. Yeni tarife ile 200 gram olan pide ve yöresel parmak çöreğinin gramajı 210 grama çıkarıldı. Pide ve parmak çörek fiyatı 9 liradan 12 lira 50 kuruşa çıktı. 10 Liradan satılan simit 12 lira 50 kuruş oldu. Kıymalı pide pişirme bedeliyle birlikte 15 lira olarak belirlendi.

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