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Yozgat’ta nohut ekimi başladı

Türkiye’nin bakliyat üretiminde ilk sıralarda yer alan şehirlerinden olan Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde çiftçiler nohut ekimine başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Yozgat’ta nohut ekimi başladı
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Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde çiftçiler, tarlalarını ekmeye devam ediyor. Köyde uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan Fatih Özdemir, tarım arazilerini boş bırakmadan ekebildikleri kadar ektiklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta yeşil mercimek ektiğini ifade eden Özdemir, yeşil mercimek üretiminde Yozgat’ın birinci, nohutta ise üçüncü sırada olduğunu söyledi.

"Köyümüz nohutun başkenti sayılır"

Fatih Özdemir, "Nohut ekiyoruz. Biz ona ‘leblebi ağacı’ diyoruz. 500 dekar yeşil mercimek ektik. 300 dekar nohut ekimi yapacağız. 400 dönümden fazla buğday ektik. Toplamda bin 100-bin 200 dönüme yakın ekim yapıyoruz. Çiftçi her sene umutla eker. Her sene ektiğinin daha fazlasını almak ister. Ama nasip ve rızık Allah’tandır. Biz ekici olacağız, bilici olmayacağız. Tarım artık teknik bir konu. İlaçlamadan ekimine, ekiminden sürümüne, hasadına bunları ciddi şekilde ayarlamak lazım. Yeşil mercimek ve nohutta hasat zamanı çok kayıp veriyoruz. Milli servet kayboluyor. İlaçlaması çok önemli. Köyümüz nohutun başkenti sayılır. Bu civarda en iyi nohut bizden çıkar. Kolay kolay boş arazi bulamazsınız. Bazı bölgelerde tarlalar çok fazla nadasa bırakılıyor, bırakmamak lazım" dedi.

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