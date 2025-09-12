  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yozgat'ta şebeke suyu ve okul servis ücretlerine zam geldi
Takip Et

Yozgat'ta şebeke suyu ve okul servis ücretlerine zam geldi

Yozgat’ta Belediye Meclisi kararıyla şebeke suyuna yüzde 30, okul servislerine ise yüzde 33 zam yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yozgat'ta şebeke suyu ve okul servis ücretlerine zam geldi
Takip Et

Yozgat Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda şebeke suyu ve okul servis ücretlerine zam kararı aldı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, şebeke suyunun 60 liraya mal edildiğini ancak 12 liradan satıldığını söyledi. Elektrik fiyatlarının sürekli arttığını vurgulayan Arslan, “Biz her ay ÇEDAŞ’a 6-7 milyon lira faiz ödemesi yaparken yatırım için aynı miktarda bütçe ayırmakta zorlanıyoruz” dedi.

Su tahsilat oranının yüzde 96 seviyesinde olduğunu belirten Arslan, kayıp-kaçaklarla mücadelenin sürdüğünü ve yeni su kaynaklarının bulunması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ancak kuraklığın da etkisiyle ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Alınan karar doğrultusunda, bir ton suyun fiyatı 12 liradan 15 lira 60 kuruşa yükseltildi. Daha önce 0-13 ton arası tüketimi kapsayan 1. kademe sınırı da 0-15 tona çıkarıldı.

Belediye Meclisi aynı toplantıda okul servis ücretlerine de yüzde 33 zam yaptı. Yeni tarifeye göre sabah-akşam tek servis ücreti 1500 liradan 2000 liraya, sabah-öğle-akşam yemekli servis 2250 liradan 3000 liraya yükseltildi. Okul öncesi, ana sınıfı ve Kur’an kursları servis ücretleri de 2250 liradan 3000 liraya çıkarıldı.

Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Gündem
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladıEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Gayrimenkul satışları, ocak-ağustos döneminde 2 milyona yaklaştıGayrimenkul satışları, ocak-ağustos döneminde 2 milyona yaklaştıEkonomi

 

Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!