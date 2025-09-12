Yozgat'ta şebeke suyu ve okul servis ücretlerine zam geldi

Yozgat Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda şebeke suyu ve okul servis ücretlerine zam kararı aldı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, şebeke suyunun 60 liraya mal edildiğini ancak 12 liradan satıldığını söyledi. Elektrik fiyatlarının sürekli arttığını vurgulayan Arslan, “Biz her ay ÇEDAŞ’a 6-7 milyon lira faiz ödemesi yaparken yatırım için aynı miktarda bütçe ayırmakta zorlanıyoruz” dedi.

Su tahsilat oranının yüzde 96 seviyesinde olduğunu belirten Arslan, kayıp-kaçaklarla mücadelenin sürdüğünü ve yeni su kaynaklarının bulunması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ancak kuraklığın da etkisiyle ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Alınan karar doğrultusunda, bir ton suyun fiyatı 12 liradan 15 lira 60 kuruşa yükseltildi. Daha önce 0-13 ton arası tüketimi kapsayan 1. kademe sınırı da 0-15 tona çıkarıldı.

Belediye Meclisi aynı toplantıda okul servis ücretlerine de yüzde 33 zam yaptı. Yeni tarifeye göre sabah-akşam tek servis ücreti 1500 liradan 2000 liraya, sabah-öğle-akşam yemekli servis 2250 liradan 3000 liraya yükseltildi. Okul öncesi, ana sınıfı ve Kur’an kursları servis ücretleri de 2250 liradan 3000 liraya çıkarıldı.