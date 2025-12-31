YSS Köprüsü geçiş ücretine zam geldi 2026! Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 80 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön geçiş ücreti 2026 yılında 95 TL'ye çıkarıldı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2025 yılında 80 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsüne 2026 yılında yaklaşık yüzde 18 zam gelmiş oldu. 2026 yılında yapılan zamla Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 95 TL'ye yükseldi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

2025 yılında 80 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü otomobiller (1.sınıf) için ücret 95 TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ

2025 yılında 110 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü minibüsler (2.sınıf) için ücret 125 TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ

2025 yılında 200 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolcu otobüsleri (3.sınıf) için ücret 235 TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ

2025 yılında 510 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü kamyonlar (4.sınıf) için ücret 595 TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ

2025 yılında 630 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü tırlar (5.sınıf) için ücret 740 TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

2025 yılında 55 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü motosikletler (6.sınıf) için ücret 65 TL oldu.