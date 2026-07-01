Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretine zam geldi! 2026 YSS Köprüsü ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2026 tarihinde 95,00 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 110,00 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık yüzde 15,79 oranında zam yapıldı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 95,00 TL olan otomobillerin (1. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 110,00 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 125,00 TL olan minibüslerin ve hafif ticari araçların (2. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 145,00 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 235,00 TL olan yolcu otobüslerinin (3. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 270,00 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 595,00 TL olan kamyonların (4. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 690,00 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 740,00 TL olan tırların ve tır benzeri araçların (5. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 860,00 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 65,00 TL olan motosikletlerin (6. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılarak yeni ücret 75,00 TL olarak belirlendi.