Sanayi Bakanı Kacır: Türkiye’de elektrikli oto üretimi konusunda görüşmeler sürüyor

Maruf BUZCUGİL - ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi için rekor başvuru geldiğini bildirdi. Bakan Kacır, 20 Aralık 2023’ten bu yana 235 başvuru alındığını belirtirken, bunlardan 89 tanesinde sürecin tamamlandığını bildirdi. Bakan Kacır, 146 başvuruya ilişkin koşullara uygunluk incelemesinin sürdüğünü aktardı.

Bakan Kacır, yerli rüzgar türbini markası yanı sıra yerli YHT markası yaratılacağını vurgularken, TOGG Sedan Cupe’un da 2025 yılında üretimde olacağını kaydetti. Fatih Kacır, aracın ABD’deki teknoloji fuarında sergilendiği bilgisini verdi.

Sanayi Bakanı, Çin firmalarının Türkiye’de elektrikli otomobil üretimi çalışmalarıyla ilgili, yatırım yeri ve yatırım teşviklerini görüşme aşamasına geldiklerini bildirdi. Kacır, Çin seyahatinde BYD CEO’su ile 3.5 saat görüştüğünü söylerken, Chery ve MG ile de görüşmelerin sürdüğünü anlattı.