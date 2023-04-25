YTÜ, ünlü ekonomistleri ağırlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, YTU EconThoughts programı kapsamında bu kez iktisadi düşünce alanında dünya çapında ünlü ekonomistleri ağırlıyor.

Teknoloji, dijitalleşme, endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik üzerine “Ekonomik Teori/ Düşünce/ Tarih/ Analiz” kapsamında oluşturulan etkinlik YTU Otağ-I Hümayun’da 27-28 Nisan'da gerçekleştiriecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayacak etkinliğin ilk konuşmacısı; modern kurumsal iktisatçıların önde gelen isimlerinden biri ve Hertfordshire Üniversitesi’nde profesör olan Geoffrey Hodgson olacak.

70’den fazla akademik çalışması bulunan Steve Keen, Johns Hopkins Üniversitesinde Ekonomi Bölümü’nde profesör olan M. Ali Khan ve iktisadi düşünce tarihi yayınlarıyla dikkat çeken Graz Üniversitesinden Heinz Kurz, 27 Nisan 2023 Perşembe günkü diğer davetli konuşmacılar olacak.

28 Nisan 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek oturumların ilkini, iktisadi düşünce tarihçisi Profesör Luigino Bruni gerçekleştirecek. Daha sonra Floransa Üniversitesi’nden iktisadi düşünce tarihi Profesörü Antonio Magliulo ve 10 yıldan fazla süredir The New York Times’ta “Ekonomik Görüş” köşesine katkılarda bulunan Profesör Robert Harris Frank online olarak EconThoughts’a katılım sağlayacak.