Yücel Tonguç Erbaş’tan yatırımcılara uyarı: Yüksek borç ve petrol küresel türbülans riski yaratıyor

Piyasalarda bir sonraki haftaya işaret eden kritik ABD verileri beklenirken ‘Fed faiz artırsın’ seslerinin yeniden yükselmeye başladığı ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5 sınırında, 30 yıllıkların ise yüzde 5,33 seviyelerinde seyrettiği bir tablonun hakim olduğu ifade edildi. ABD Hazine Bakanı Bessent'ın ‘tahviller çok iyi durumda’ yönündeki iyimser açıklamalarını değerlendiren Ahlatcı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, bu durumu ‘Titanic sulara gömülürken arkada müziğin çalmaya devam etmesine’ benzetti. Küresel çaptaki borçluluğun toplam mal ve hizmet üretiminin üç katına ulaştığını vurgulayan Erbaş; yüksek borç maliyeti, Brent petrolün 105-108 dolar bandına yükselmesi ve tarım emtialarındaki artışın enflasyonist baskıları yeniden tetiklediğini dile getirdi.

Faiz indirim döngüsü mü, finansal türbülans mı?

Önümüzdeki 1 ila 1,5 yıllık sürecin ana odağında ABD'nin uygulayacağı stratejilerin yer alacağını belirten Erbaş, küresel piyasaların önündeki temel yol ayrımını şu sözlerle aktardı:

"Şu anki temel soru; ABD'nin vurdumduymazlığı veya stratejileriyle dünyayı bir kriz ortamına mı sürükleyeceği, yoksa sağduyulu bir şekilde petrol, emtia ve faizlerin kademeli olarak indirilebileceği bir döngüye mi girileceğidir".

Yüksek petrol fiyatları ve savaş ortamının devam etmesi halinde ABD'nin 2008 finansal krizi ve pandemi döneminde olduğu gibi diğer ülkeler zayıflarken kendisinin güçlü kalacağı bir türbülans sürecini tercih edebileceğini kaydeden uzman, yapay zeka çağına geçilirken piyasaların bu tür kırılımlarla temizlenebildiğine dikkat çekti.

Yatırımcılara 50-60 günlük korumacı strateji önerisi

ABD seçimleri ve kış aylarının getirdiği enerji riskleri öncesinde kaldıraçlı pozisyonların ve risk algısının yakından izlenmesi gerektiğini belirten Erbaş, kasım ayında ABD'deki güç dengeleri netleşene kadar geçecek 50-60 günlük süreçte yatırımcıların daha tutucu ve korumacı bir strateji izlemesi gerektiğini ifade etti. Yüksek faiz ve emtia fiyatlarının risk-getiri makasını tehlikeli biçimde açtığını savunan Erbaş, bu dönemde risklerin göz ardı edilmemesi ve likiditenin güçlü tutulması gerektiğinin altını çizdi.