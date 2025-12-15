Yüklü itfalarla Hazine'nin yeni yılı zorlu başlayacak

ŞEBNEM TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ve şubatta 1.2 trilyon lirayı aşan borç ödemeleri gerçekleştirecek. TÜFE’ye endeksli tahvillerin faiz ödemelerinin ağırlıklı yer kapladığı bu itfalar için hem yılın son ayı hem de yeni yılın ilk iki ay yoğun iç borçlanma hedeflendi. 2026’nın ise uzmanlar daha rahat geçeceğini belirtiyor ve iç borç çevirme rasyosunda iyileşme gözleneceğine işaret ediyor.

Yeni tahvil ihracı 587 milyar TL

Verilere göre Hazine aralık-şubat döneminde 1.34 trilyon TL iç borç geri ödemesine karşılık, 1.25 trilyon TL’ye yakın iç borçlanma öngörüyor. Hazine’nin aralık –şubat dönemi iç borç ödemelerinin 663 milyar TL’si anapara ve 674 milyar TL’si faizden oluşuyor. Dış borç geri ödemelerinin TL karşılığının ise yaklaşık 267 milyar TL olması öngörülüyor. Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Burak Pırlanta’nın hazırladığı analize göre Hazine toplamda 1.25 trilyon TL iç borçlanma planlarken, bu yaklaşık yüzde 99’luk bir iç borç çevirme rasyosuna denk geliyor. Bu rakamlara göre, bu dönemde, Hazine’nin net iç borçlanma tutarının (yeni tahvil ihracının) ise yaklaşık 587 milyar TL olması öngörülüyor.

Hazine takvimine göre Ocak ve Şubat 2026 döneminde iç borç ödemelerinin aylık bazda 600 milyar TL üzerinde seyretmesi dikkat çekti. Bunun arkasında hem yüksek faiz yükü (toplamda 564 milyar TL) hem de yoğun anapara geri ödemeleri (toplamda 663 milyar TL) bulunuyor. Özellikle yılda bir kez ödenen TÜFE tahvillerin faizleri de bu döneme denk geldiği için faiz ödemelerinin yüksekliğinin büyük bölümü bu tahvillerden kaynaklandı. Hazine yılın ilk iki ayında 1 trilyon 226,9 milyar lira iç borç ödemesi yapacak.

Pırlanta’nın analizine göre kasım ve aralık aylarına kıyasla bu artış, Hazine’nin yıl başında yüklü iç borç itfalarıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu dönemde piyasa borçlanmalarındaki planlama da sert şekilde artarak yılın ilk 2 ayında toplam 1.12 milyar TL üzerinde belirtildi; iç borç çevirme oranının ise yüzde 91,7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 0cak-kasım döneminde yeniden borçlanma oranı yüzde 136 üzerinde gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında Hazine yaklaşık 2.4 trilyon TL’lik iç borç geri ödemesine karşılık 3.3 trilyon TL’ye yakın iç borçlanma gerçekleştirdi (planlananın yaklaşık 136 milyar TL üzerinde). Böylece ocak-kasım dönemi iç borç çevirme oranı, yüzde 136,7 seviyesinde gerçekleşti. Hazine’nin ilk 11 ayda 20 milyar dolara yakın dış borç geri ödemesine karşılık kabaca 13 milyar dolarlık dış borçlanma gerçekleştirdi. Buna göre, Hazine’nin döviz nakit pozisyonundaki değişimlere de bakıldığında, iç borçlanmanın bir kısmının dış borç geri ödemelerine kaydırıldığı söylenebilir.

2026’da %110-115 seviyesine inebilir

Hazine’nin iç borçlanma ihtiyacı yüksek kalmaya devam edecek. Hazine’nin Ekim 2026 sonuna kadar açıkladığı borç geri ödeme projeksiyonlarına göre Kasım 2025 ile Ekim 2026 arasında yaklaşık 4.4 trilyon TL’ye yakın iç borç geri ödemesi görünüyor. Kısa vadeli tahvil ihraçları dikkate alındığında bu tutarın da aşılma ihtimali bulunuyor. Bu dönemde öngörülen dış borç geri ödemesi ise 22.5 milyar doları aşıyor, ki bu da iç borçlanmanın bir bölümünün dış borç geri ödemelerine aktarılmasının gerekeceğine işaret ediyor. Hazine’nin ekim sonunda yayınladığı 2026 yılı finansman programına göre de, toplamda 5,0 trilyon TL iç borçlanma öngörülüyor, ki bu da aylık ortalama 400-420 milyar TL’lik bir miktara tekabül ediyor. Hazine, 2026 yılı genelinde 5.3 trilyon TL’nin biraz üzerinde iç borçlanma planlarken, bu iç borç çevirme rasyosunun yüzde 106 olarak öngörüldüğünü gösteriyor. Pırlanta’nın analizinde bu oranda belli bir sapma (yüzde 110-115) ihtimali olabileceği düşünülse de, 2025 yılındaki yüzde 136’lık gerçekleşmeye göre önemli bir iyileşmeden bahsedileceği vurgulandı.