Yüksek fiyatlı Togg satışı da mercek altında

ANKARA (EKONOMİ)-İkinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde satışını engellemek için bir süredir çeşitli önlemler alan Ticaret Bakanlığı, piyasaya sınırlı çıkan Togg ile ilgili benzer durumların yaşanması üzerine, Togg ilanlarını da mercek altına aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, alınan tedbirlere aykırı şekilde bası ilanların olduğu ve bu ilanlara yönelik şikayetler geldiği belirtilerek, bu ilanların mercek altına alındığı kaydedildi.

İkinci elde yüksek fiyat, stokçuluk, sıfır araç için ekstra para talep etme ve aksesuarla fiyat artırma oyunların karşı denetimlerin devam ettiği dile getirilen açıklamada, “Bakanlığımızın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında % 95 oranında azalma kaydedilmiş, stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir” denildi.

Sitelerde normal fiyat yayınlayıp, telefonda yüksek fiyat isteyenlerin de hızla tespit edilerek, yasal işleme tabi tutuldukları kaydedilen açıklamada, “Bu sebeple, Türkiye Yüzyılı hedefimizin ve girişimciliğinin yüz akı olan TOGG’la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Milli teknolojinin eseri TOGG’un otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için önemli bir araç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde bir stratejik değer olduğu vurgulandı.

Açıklamanın son bölümünde, “Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kateden TOGG ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.