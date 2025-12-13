Yüksek getirisiyle safran, Osmaniye’de gözde ürün oldu

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı biriminde görevli teknik personel tarafından Bahçe köyündeki üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. Yetkililer, safran yetiştiriciliği yapan çiftçilere eğitim, bilgilendirme ve kuruluş aşamalarında sürekli destek sağlandığını ifade etti. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın, karasal ve ılıman iklim şartlarına uygun, soğanlı bir kültür bitkisi olduğu belirtilirken, bölge toprak yapısının safran üretimi için elverişli olduğu vurgulandı. Yapılan çalışmalarla birlikte safranın, Osmaniye için önemli bir alternatif ürün olma yolunda ilerlediği kaydedildi.

Safranla tarımsal çeşitlilik güçlendirilecek

Yetkililer, safran üretiminin yaygınlaştırılmasıyla hem çiftçi gelirinin artırılmasının hem de tarımsal çeşitliliğin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, üreticilere desteklerin devam edeceğini bildirdi.