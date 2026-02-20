Yüksek Mahkemeden Trump'ın gümrük vergileri tarifelerine darbe

Yüksek Mahkeme, ABD'nin dış politikasını çeşitli ülkelere uyguladığı gümrük vergileri ile şekillendirmesine dur dedi.

Yüksek Mahkeme Cuma günü, Başkan Donald Trump'a büyük bir darbe indirerek, ulusal acil durumlar için ayrılmış bir yasayı kullanarak kapsamlı gümrük vergileri uygularken yetkisini aştığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme yargıçları, 6'ya 3'lük bir oylama sonucuyla, Trump'ın dünyanın dört bir yanından Amerika Birleşik Devletleri'ne giren ürünlere uyguladığı agresif gümrük vergisi yaklaşımının, 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında izin verilmediğine karar verdi.



Karar, Başyargıç John Roberts tarafından kaleme alındı ​​ve çoğunlukta kendisine üç liberal yargıç ve iki muhafazakar yargıç, Neil Gorsuch ve Amy Coney Barrett katıldı.

Roberts, "Başkan, sınırsız miktarda, sürede ve kapsamda gümrük vergilerini tek taraflı olarak uygulama konusunda olağanüstü bir yetkiye sahip olduğunu iddia ediyor" diye yazdı. Ancak Trump yönetimi, Kongre'nin daha önce IEEPA'daki ifadelerin gümrük vergilerine uygulanabileceğini söylediği "hiçbir yasaya işaret etmiyor" diye ekledi.

Dolayısıyla, Roberts, "IEEPA'nın başkana gümrük vergisi uygulama yetkisi vermediği görüşündeyiz" diye yazdı. Yargıçlar Clarence Thomas, Brett Kavanaugh ve Samuel Alito muhalefet şerhi yazdı.

Bu, Trump'ın Ocak ayında ikinci dönemine başlamasından bu yana, 6-3'lük muhafazakar çoğunluğa sahip Yüksek Mahkeme'de yönetim için nadir görülen bir gerileme.

Bu karar, Trump'ın tüm gümrük vergilerini etkilemiyor; örneğin, farklı yasalar kullanarak çelik ve alüminyuma uyguladığı vergiler yürürlükte kalıyor. Ancak iki kategorideki gümrük vergilerini alt üst ediyor. Bunlardan biri, Çin için %34'ten dünyanın geri kalanı için %10'luk bir taban seviyesine kadar değişen ülke bazlı veya "karşılıklı" gümrük vergileridir. Diğeri ise, yönetimin fentanil akışını engellemede başarısız olduklarını söylediği gerekçeyle Kanada, Çin ve Meksika'dan bazı mallara uyguladığı %25'lik gümrük vergisidir.

Trump, diğer yasaları kullanarak gümrük vergilerini yeniden uygulamaya koymaya çalışabilir .