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Yüksek oranda kurşun tespit edildi: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

ALEYNA HARMAN
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Yüksek oranda kurşun tespit edildi: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Mobbius-Ruppert markalı kalemtıraşın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Yüksek oranda kurşun tespit edildi: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı - Resim : 1

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