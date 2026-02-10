“Yüksek tapu harcı kayıt dışılığı tetikliyor”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Başkanı Şeref Demir, gayrimenkul piyasasında şeffaflık ve güvenin temel belirleyici unsurlar olduğuna vurgu yaparak, tapu işlemlerinde gerçek satış bedelinin beyan edilmesinin yalnızca bir vergi konusu değil, ekonomik istikrar açısından da yapısal bir mesele olduğunu ifade etti. Demir, “Gayrimenkul işlemlerinde oluşan resmi veriler; kamu politikalarından bankacılık sistemine, yatırım kararlarından şehirleşme planlamasına kadar çok geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle tapu işlemlerinde beyan edilen bedellerin gerçeği yansıtması büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’de alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 olarak uygulanan tapu harcı oranının, özellikle yüksek bedelli satışlarda ciddi bir mali yük oluşturduğunu belirten Demir, “10 milyon TL’lik bir gayrimenkul satışında yalnızca tapu harcı 400 bin TL’ye ulaşıyor. Artan gayrimenkul fiyatlarıyla birlikte bu tutarlar taraflar üzerinde önemli bir finansal baskı yaratıyor” diye konuştu. Uluslararası karşılaştırmalarda birçok ülkede devir vergisi oranlarının yüzde 1–2 bandında seyrettiğine dikkat çeken Demir, Türkiye’deki uygulamanın OECD ortalamasının üzerinde kaldığını ve bunun işlem maliyetlerini artırdığını kaydetti.

Düşük beyan riski ve veri güvenliği uyarısı

Yüksek tapu harçlarının bazı durumlarda düşük beyan eğilimini tetikleyebildiğini vurgulayan Demir, bunun uzun vadede kamu gelir kaybı riskinden banka ekspertiz değerleri ile tapu kayıtları arasındaki uyumsuzluğa kadar birçok sorunu beraberinde getirdiğini söyledi. Çözümün yalnızca denetimleri artırmak olmadığını vurgulayan İMSİFED Başkanı Demir, dengeli ve teşvik edici bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Tapu harç oranlarının makul seviyelere çekilmesi ve enflasyon muhasebesinin sektörel gerçekliği yansıtacak şekilde kalıcı olarak uygulanmasının birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.