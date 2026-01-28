“Yüksek teknoloji kaplamalar kalıpta verimliliği artırıyor”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Oerlikon Balzers Genel Müdürü Uğur Urkut, şirket olarak müşterilerinin üretim süreçlerine yüksek değer kattıklarını belirterek, “Yüksek teknolojik kaplamalarımız sayesinde müşterilerimiz daha uzun kalıp ömürleriyle, daha kısa çevrim sürelerinde ve daha iyi proses koşullarında çalışabiliyor. Bu da doğrudan üretilen parçaların kalitesine yansıyor” dedi. Son yıllarda artan üretim maliyetlerinin, yüksek teknoloji çözümlerinin önemini daha görünür hale getirdiğini vurgulayan Urkut, kaplama yatırımlarının başlangıçta yüksek gibi algılansa da orta ve uzun vadede maliyetleri ciddi biçimde düşürdüğüne dikkat çekti.

“Özellikle otomotiv başta olmak üzere imalat sanayi genel olarak durağan bir dönemden geçiyor. Buna rağmen biz Oerlikon Balzers olarak satış ve istihdam açısından mevcut büyüklüğümüzü korumayı başardık” diyen Urkut, teknolojik katma değerin bu noktada belirleyici olduğunun altını çizdi.

2026’da kademeli toparlanma beklentisi

Sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Urkut, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren ertelenen projelerin ve yeni ürünlerin devreye girmesiyle sınırlı da olsa bir büyüme beklediklerini ifade etti. Türkiye’nin özellikle savunma ve havacılık sanayinde önemli bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Urkut, “Biz de firma olarak bu alanlara daha fazla odaklanarak, savunma ve havacılık sanayine yönelik çözümlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Oerlikon Balzers’in kuruluşundan bu yana yatırım disiplininden ödün vermediğini belirten Urkut, “Bir teknoloji firması olarak değişimin gerisinde kalmamız mümkün değil. Ekonomik ve sektörel koşullar ne olursa olsun, 2026 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Sektörün üç temel sorunu

Kalıp imalat sektörünün imalat sanayii için stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayan Uğur Urkut, sektörün karşı karşıya olduğu temel sorunları ise üç başlık altında topladı. Urkut sorunları; kalifiye personel yetersizliği, yüksek teknoloji ile rekabet etme zorunluluğu ve finansmana erişim ile yüksek finansman maliyetleri olarak ifade etti. Sektörde faaliyet gösteren firmaların büyük bölümünün KOBİ ölçeğinde olduğuna dikkat çeken Urkut, yüksek sermaye ve teknoloji yatırımı gerektiren bu yapının daha yakından desteklenmesi gerektiğini belirtti.