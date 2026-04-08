Yüksek teknolojide ithalat artışı ihracatın 3 katına çıktı

HÜSEYİN GÖKÇE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Şubat ayı Dış Ticaret İstatistikleri, Türkiye’nin katma değerli ürünlerin dış ticaretinde verdiği açığı göz önüne serdi. Rakamlar, Türkiye’nin yıllardır ihracat birim değerini kg başına 1.5 dolar seviyesinin yukarısına taşıyamamasının gerekçesini gösterdi.

2026 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla iki aylık dönemde yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 5.2 artarak 1 milyar 195 milyon dolardan, 1 milyar 256 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde orta yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 10.2 artarak 14 milyar 321 milyon dolardan, 15 milyar 789 milyon dolara çıktı.

Şubat sonunda yüksek teknolojili ürün ithalatı ise ihracatın yaklaşık üç katı oranında arttı ve yüzde 14.3’lük artışla 4 milyar 923 milyon dolardan, 5 milyar 628 milyon dolara yükseldi. Orta yüksek teknolojili ürün ihracatı ise yüzde 4.4’lük artışla 18 milyar 788 milyon dolardan, 19 milyar 621 milyon dolara ulaştı.

Böylece yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerde verilen dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 9 milyon dolar artarak 8 milyar 204 milyon dolara çıktı. Şubat sonu itibarıyla yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise 0.2 puanlık artışla yüzde 3.1’den yüzde 3.3’e yükseldi.