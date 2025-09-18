  1. Ekonomim
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyünde kovanlardaki balların sağımı başladı.

Yüksekova’da arıcılar bal hasadına başladı
Yaklaşık 2 bin rakımda yer alan Dilektaşı köyünde bu yıl bal verimi yüz güldürdü. Eskiden tamamen hayvancılıkla geçimini sağlayan köy halkı, kuraklık ve su kaynaklarının azalmasıyla birlikte büyük oranda arıcılığa yöneldi. Köyde 5 bine yakın kovandan elde edilen ballar, köy meydanında süzme, petek ve teneke bal çeşitleriyle sergilenerek vatandaşlara tanıtıldı. Arıcılar, emeklerinin karşılığını almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Üretime her türlü desteği vereceğiz"

Bal sağımının yapıldığı alanı ziyaret eden Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve Dilektaşı Köyü Muhtarı Rıdvan Ertunç, üreticilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Yetkililer, arıcıların yanında olacaklarını ve üretime her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, köyün büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Dilektaşı köyümüzde eskiden yüzde 100 hayvancılık yapılırken, şimdi yüzde 85 oranında arıcılığa geçiş sağlandı. Bugün burada hem bal hasadını hem de ürünlerin tanıtımını gördük. İlçe tarım olarak arıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Köyümüzün yüzde 85’i arıcılık yapıyor"

Dilektaşı Köyü Muhtarı Rıdvan Ertunç ise köyün üretim modelinin değiştiğini ifade ederek, "Eskiden tamamen hayvancılıkla uğraşıyorduk. Ancak kuraklık ve suyun azalmasıyla arıcılığa yöneldik. Şu anda köyümüzün yüzde 85’i arıcılık yapıyor. İnşallah bereketli bir yıl olur" diye konuştu.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de, köyde arıcılığın önemine dikkat çekerek, "Dilektaşı köyü artık arıcılığın merkezi haline geldi. Oda olarak üreticilerimizin her zaman yanında olacağız. Bu bereketli üretimin tüm Yüksekova’ya hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

