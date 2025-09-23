Yükseliş sürüyor: Gram altın 5 bin liradan işlem görüyor

  1. Ekonomim
Yüksek seyrini sürdüren altının gramı 5 bin liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 33 bin 770 liradan satılıyor.

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin liradan işlem görüyor.

Dün (22 Eylül) ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 kazançla 4 bin 982 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09:45 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 5 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 33 bin 770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 3 bin 753 dolar seviyesinde

Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla bugün 3 bin 759,29 dolarla rekor tazeledi. Şu dakikalarda altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 3 bin 752 dolardan işlem görüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell bugün Rhode Island eyaletinin Providence kentinin ticaret odasında ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ve faiz indirim sürecine ilişkin ip uçları verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

