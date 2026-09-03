YUM-BİR Başkanı açıkladı: Yumurta fiyatlarında zam gelecek mi?

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Ağustos ayında fiyat artışlarıyla gündeme gelen yumurta sektörünü değerlendiren Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, üretici ve market fiyatlarındaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumurta fiyatlarında arz dengesi ve yem maliyeti belirleyici oluyor

Fiyat dalgalanmalarının nedenlerine ve maliyet yapısına değinen Afyon, süreçteki gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Mayıs ve haziran aylarında maliyetlerin altında seyreden fiyatlar nedeniyle bir kısım üreticinin hayvanlarını kesime gönderdiğini belirten Afyon, geriden gelen sürülerin devreye girmesi ve havaların serinlemesiyle arz ile tüketimin yeniden dengelendiğini söyledi.

Yumurta üretim maliyetinin yüzde 80'ini yemin oluşturduğunu vurgulayan Afyon, küresel tahıl fiyatlarındaki seyrin yem maliyetleri üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Yumurtada makul fiyat belli oldu

Üretici maliyetleri ve tüketiciye ulaşan nihai fiyata dair rakamları paylaşan YUM-BİR Başkanı, makul seviyeleri şöyle sıraladı:

Üreticiden tanesi 4,5 liradan çıkan bir yumurtanın markette 6 liraya satılmasının sürdürülebilir olduğunu ifade eden Afyon, 30'lu kolinin market raflarında 160-180 lira bandında bulunmasının normal karşılanması gerektiğini belirtti.

Bu fiyat bandının üzerindeki ürünlerin gezen tavuk, organik veya köy yumurtası gibi nitelikli üretim kategorilerine girdiğini belirten Afyon, tüketicilerin etiket bazlı fiyat farklılıklarına dikkat etmesi gerektiğini ekledi.

Mevcut durumda üretim fazlasının bulunduğunu kaydeden Birlik Başkanı, arz-talep dengesinin sağlanması sebebiyle önümüzdeki dönemde olağanüstü bir zam dalgası öngörmediklerini bildirdi.