YUM-BİR: Türkiye dünya yumurta üretimi ve ihracatında dünyada ilk 5 içinde yer alıyor

ANKARA/EKONOMİ

YUM-BİR Dünya Yumurta Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yumurta üretim sektöründe 135 milyon kurulu kapasitesi ve 110 milyon yumurtacı kanatlısı ile Afrika, AB ülkeleri, Körfez ülkeleri, ABD başta olmak üzere 56 ülkeye yumurta ihraç etme kapasitesine sahip olduğunu ve halen 39 ülkeye sofralık ve kuluçkalık yumurta yanında likit ve toz yumurta da ihraç ettiğini bildirdi.

Tüm dünyayı saran kuş gribi salgınında, Türkiye’nin başarılı bir mücadele verdiğini ve dünyada önemli bir yumurta tedarikçisi olduğu belirtilen açıklamada, sektörün doğrudan ve dolaylı 300 bin kişiye istihdam sağladığı kaydedildi. Yumurta sektörünün çatı kuruluşu olan YUM-BİR’in, Dünya Yumurta Örgütü World Egg Organisation (WEO) üye ülkesi olduğu da belirtildi.

Yumurtanın değeri maddiyatla ölçülmemeli

YUM-BİR, yaptığı açıklamada yumurtanın özellikle çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde önemine vurgu yaparak, “Yumurtanın değeri maddiyatla ölçülmemeli” dedi.

1996 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ikinci cuma günü kutlanan Dünya Yumurta Gününün YUM-BİR’in öncülüğünde kutlandığını belirterek, yumurtanın beslenmedeki önemine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yumurta içerdiği 14 esansiyel besin maddesiyle doğal bir vitamin kaynağıdır. Özellikle demir, çinko ve A, B, D, E vitaminlerinin insan sağlığı için kritik önemdedir. Bunun yanı sıra yüksek kaliteli protein, amino asitler, kalsiyum, sodyum, iyot ve selenyum gibi besin ögeleri, beyin gelişimi için gerekli bol miktarda bulunan kolin, yumurtayı sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez beslenme aracı yapmaktadır. Yumurta, insan vücudunun hayati fonksiyonlarını destekleyerek sağlıklı beyin, kas, cilt, göz ve sinir sistemi gelişimi sağlamaktadır. Ayrıca, kalp hastalıkları riskini azaltma ve yaşa bağlı alzheimer önleme gibi faydaları ile de önem kazanmaktadır. Uygun fiyatlı bir hayvansal protein kaynağı olan yumurta, en ekonomik beslenme imkanı sağlamaktadır.

"Yumurta toplum için en önemli gereksinimdir"

Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi sağlıklı toplum için en önemli gereksinimdir. Okul çağındaki çocuklara günde en az 1-2 yumurta yedirme uygulaması çocukların sağlıklarına katkıda bulunurken, aynı zamanda üreticinin sürdürülebilir üretim yapmasının desteklenmesini sağlayacaktır. Yumurta Üreticilerinin Güvenli Gıda Üretimindeki rolü, sağlıklı gıdanın sağlıklı sürülerden elde edilip tüketiciye güvenle sunulmasının takibi Tarım Orman Bakanlığının 7/24 denetimi ve YUM-BİR gözetimi ile olmaktadır.”