Yumurta fiyatı 30 kuruş arttı, duble 3,1 lira oldu

VEYSEL AĞDAR

Son 2 aydır düşüş eğiliminde olan yumurta fiyatları toparlanma sinyali verdi.

Mayıs ayında yükseliş eğiliminde olan ve haziran başı itibariyle düşüş başlayan yumurtada üretici fiyatları son haftada tüm ürün gruplarında 30-35 kuruş yükseldi.

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da tüm ürün guruplarında 30 kuruş artış yaşanırken, Kayseri’de dublede 35 kuruş diğer ürünlerde ise 30 kuruş arttı.

Afyonkarahisar'da duble yumurtanın üretici fiyatı 30 kuruş artarak 2,80 liradan 3,10 liraya, Kayseri’de de 2,80 liradan 3,10 liraya yükseldi.

Mayıs ayında üretici fiyatı 4,10 lira olan duble fiyatı kademeli olarak gerileyerek 13 Temmuz haftasında 2,80 liraya kadar gerilemiş ve üreticileri tedirgin etmişti.

Yumurta fiyatında son 2 aylık düşüşün normal olmadığını ifade eden sektör temsilcileri, “Mayıs ayında her hafta artış gösterdi. Duble yumurtanın tanesi 3.3 liradan 4.1 liraya kadar yükseldi. Tam Mayıs Çukuru’ndan çıktık derken Haziran başı başlayan fiyat düşüşü ikinci yarısından itibaren hızlandı” dediler.

Son artışla 3,10-3,15 TL bandına yükselse de hâlâ mayıs ayındaki zirvenin yaklaşık yüzde 25 altında bulunduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, iç piyasada oluşan arz fazlasının ihracatla eritileceğini ifade ederek kotaya bağlı yumurta ihracatının önünün açılmasını istediler.

Son iki haftada yumurtada üretici fiyatlarındaki değişim