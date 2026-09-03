Yumurta fiyatı 80 kuruş ucuzladı

VEYSEL AĞDAR

Son birkaç haftadır toparlanma aşamasında olan üretici fiyatları yeni bir düşüş dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bölgesel jeopolitik riskler sonucu artan girdi maliyetleri nedeniyle önünü göremeyen, ancak üretimin sürdürülebilirliği için maliyetin altında satış yapmak zorunda kalan üreticiyi şimdi de düşen fiyat tedirgin etti. Toptancı piyasalarda yumurta fiyatı bir haftada 80 kuruş düştü. Önemli üretim merkezlerinde Afyon’da toptancı piyasada yumurta fiyatları tüm boylarda 80 kuruş, Kayseri’de de piliç ve kılavuz boyda 50 kuruş geriledi.

Geçen hafta Afyon’da toptanda tanesi 4,5 lira olan duble yumurta 3,70, eski ana 4,40’tan 3,60 liraya geriledi. Kayseri’de de toptanda tanesi 4,35 lira olan duble yumurtanın tanesi 3,85 liraya, 3,15 lira olan piliç yumurta 2,65 liraya, kılavuz yumurta 2,65 liradan 2,15 liraya geriledi.