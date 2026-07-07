Yumurta fiyatı bir ayda 1 lira geriledi

VEYSEL AĞDAR

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ve Kayseri’de tüm yumurta gruplarında düşüş yaşandı. Üretim merkezlerinde adet başına fiyat son bir ayda ortalama 1 liranın üzerinde geriledi. Mayıs ayında önceki yılların aksine yükselişle dikkat çeken yumurta fiyatları, “Mayıs çukuru” endişelerini kısmen bertaraf etmişti. Ancak haziran ayı başından itibaren başlayan geri çekilme, fiyatları yeniden nisan ayının altına çekti.

Fiyatlar tüm ürün gruplarında geriledi

Haziran ayı boyunca tüm kategorilerde gerileme dikkat çekti. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren fiyatlardaki düşüşün hızlandığı görülüyor. Mayıs ayında her hafta artış göstererek Afyon’da tanesi 3.3 liradan 4.1 liraya kadar yükselen beyaz duble yumurta, haziran başı itibarıyla 3,5, geçen hafta 3,2 dün de 3 liraya geriledi. Kayseri’de de benzer bir tablo ortaya çıktı. Mayıs ayında 3,1 liradan 4,0 liraya çıkan duble yumurtanın tanesi önce 3,6; geçen hafta 3,3; dün de 3 liraya düştü. Üretici birliklerinin mayıs ve temmuz fiyat listeleri karşılaştırıldığında, sadece duble değil; eski ana, yeni ana, yarka, piliç ve kılavuz yumurta gruplarında da belirgin düşüşler yaşandığı görülüyor. Fiyatlardaki gerilemenin arz artışı ve tüketim dengesindeki değişimle ilişkili olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, son düşüşte sıcakların yanı sıra okulların tatille girmesinin de etkili olduğunu belirttiler.