Yumurta fiyatları son 4 haftada yüzde 61 arttı: Duble yumurtanın tanesi 4,50 lira

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VEYSEL AĞDAR

Yılbaşından bu yana inişli çıkışlı dalgalı bir seyir izleyen yumurtada fiyatlar bu sefer yükseliş eğiliminde.

Bölgesel jeopolitik riskler nedeniyle başta yem olmak üzere enerji, işçilik ve nakliye maliyetlerinde artış ürün fiyatlarına yansımaya başladı.

Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren yükseliş trendine giren üretici fiyatları son 4 haftada yaklaşık yüzde 61 arttı.

Şubat ve mart aylarında gerileyen, nisanda yatay seyreden yumurta fiyatları, mayısta toparlanma sinyali vermişti. Üretici fiyatı mayıs ayında tanesi 4,10 liraya kadar çıkarak üreticileri umutlandırırken, haziran ve temmuz aylarında yeniden düşüş eğilimine girmiş ve 2,80 liraya kadar gerilemişti.

Ancak temmuzun ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ve Kayseri'de tüm ürün gruplarında fiyat artışları görülmeye başladı.

Her iki bölgede de yükseliş son 4 haftaya yayıldı. Afyonkarahisar Başmakçı'da 13 Temmuz'da 2,80 lira olan duble yumurtanın tanesi, dün yapılan 40 kuruşluk son artışla 4,10 liradan 4,50 liraya yükseldi.

Kayseri'de ise 13 Temmuz'da 2,80 lira olan duble yumurtanın tanesi, son yapılan 30 kuruşluk artışın ardından 4,05 liradan 4,35 liraya çıktı

Tüm boylarda fiyat arttı

Afyonkarahisar Başmakçı'da duble, eski ana, yeni ana ve yarka boylarında 40 kuruş, Piliç ve Kılavuz boyda ise 10 kuruş artış görüldü.

Son fiyat artışı ile Afyonkarahisar Başmakçı’da duble yumurtanın tanesi 4.50, eski ananın 4.40, yeni ananın 4.30, yarkanın 4.10, pilicin 3,30, yarkanın da 2.90 liraya yükseldi. Kayseri’ de de durum aynı.

Duble, eski ana, yeni ana boylarında 40 kuruş, yarkada 10 kuruş artarken, piliç ve kılavuz boyda fiyat sabit kaldı.

Kayseri’de duble yumurtanın tanesi 4,35, eski ananın 4.20, yeni ananın 4.10, yarka’nın 3.60, piliç ve kılavuz fiyatları sabit kaldı.

Perakende 1 kolisi 210 lira

Üretici fiyatlarındaki artış henüz perakende fiyatlara yansımadı.

30 adet orta boy yumurtanın fiyatı marketlere ve markalara göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 170 ila 210 TL arasında satılmakta.

Yumurta fiyatları boyuta (M, L, XL) ve organik ya da gezen tavuk tercihlerine göre artış gösterebilir.