Yumurta fiyatlarına bayram müjdesi! Fiyatlar yüzde 50 düştü

Karar'dan alınan habere göre, önceki aylarda rekor fiyatlara ulaşan yumurta fiyatlarında beklenen indirim haberi geldi. Özellikle ABD'ye yapılan ihracatın durması, fiyatlarındaki düşüşün temel nedeni gösteriliyor.

Geçtiğimiz aylarda 30’lu yumurta kolisinin fiyatı 190 ila 200 liraya kadar yükselirken, şu an bu rakam 125-130 liraya kadar düştü.

Havaların ısınmasıyla beraber fiyatların daha da düşmesi bekleniyor

Fiyatlardaki bu düşüş, tüketici talebini de doğrudan etkilerken, daha önce bütçesi yüzünden sadece adet bazında yumurta alabilenler, şimdi koliler halinde alabiliyor. Yumurta satıcıları, fiyatların düşmesinden memnun olduklarını belirtirken, havaların ısınmasıyla beraber fiyatların daha da düşebileceğini tahmin ediyor.

Yumurta fiyatları yüzde 50 düştü

Özellikle Irak’a ve ABD’ye yapılan ihracatın sona ermesiyle beraber iç piyasada arz artarken, bu gelişmenin fiyatları düşürmesi satışlara artırarak eski seviyelerine getirdi. Eskiden bir koli almakta zorlanan vatandaşların artık 2-3 koli yumurta alabildiğine vurgu yapan satıcılar, satışların tekrar eskiye dönmesinden ve müşteri memnuniyetinin artmasından son derece memnun olduklarını söyledi.

Şu anda bir yumurtanın tanesi ortalama 4 ila 4,5 lira bandında satılırken, fiyatların makul seviyelere düşmesi ve bu sayede alım gücünün artması, piyasada hareketliliğin yaşanmasına yol açtı. Satıcılar, fiyatların daha da indirime girmesi durumunda bu talep artışının ve hareketliliğin sürebileceğini ve pazarın canlanacağını belirtti.