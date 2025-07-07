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Yumurta fiyatlarına zam geldi!

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de yumurta fiyatları arttı.

Haber Merkezi
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Yumurta fiyatlarına zam geldi!
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VEYSEL AĞDAR

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de yumurta fiyatlarına zam geldi.

Afyon Başmakçı da tüm ürünlerde 10 kuruş fiyat artışı yaşanırken, Kayseri’de ise 40-70 kuruş oldu. Sektör temsilcileri fiyat artışını talep artışına bağladı. Afyonda duble yumurtanın tanesi toptanda 3,90 TL’ye yükseldi.

Kayseri’de ise bu hafta en fazla fiyat artışı 70 kuruşla yeni ana ve yarka yumurtada yaşandı. Son 2 haftadır düşüş trendinde olan duble yumurtanın fiyatı 40 kuruş arttı.

Geçen hafta Kayseri’de toptan piyasada tanesi 3,35 TL olan duble yumurtanın tanesi 3,75 TL’ye, eski anaç tavukların yumurtası da 3,25 TL’den 3,65 TL’ye, yeni ana 2,80 TL’den 3,50 TL’ye, yarka 2,40 TL’den 3,10 TL’ye, piliç 2,95 TL’den 3,45 TL’ye, kılavuz yumurtanın tanesi de 1,65 TL’den 2,05 TL’ye yükseldi.

Toptan yumurta fiyatı (Afyon / Kayseri)

- Duble            3,90 / 3,75

- Eski Ana     3,80 / 3,65

- Yeni Ana     3,00 / 3,50

- Yarka           3,45 / 3,10

- Piliç             2,60 / 3,45

- Kılavuz       2,00 / 2,05

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