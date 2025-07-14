Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatları son 2 haftadır artış trendinde... Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de toptan yumurta fiyatlarına zam geldi.
VEYSEL AĞDAR
Geçen hafta 40 ila 70 kuruş arasında fiyat artışı ile dikkatleri üzerine çeken yumurtada bu haftaki artış 10 kuruş oldu.
Sektör temsilcileri fiyat artışını talep artışına bağladı. Afyonda duble yumurtanın tanesi toptanda 3,90 TL’den 4,00 TL’ye, Kayseri’de ise 3,75’ TL’den 3,85 TL’ye yükseldi.
Afyon Başmakçı’da toptancı piyasada eski ana yumurtanın tanesi 3,90 liradan, yarka yumurta 3,55, piliç 2,70 ve kılavuz yumurtanın tanesi de 2,10 liradan işlem gördü.
Toptan yumurta fiyatı (adet/ TL)
Cinsi Afyon Kayseri
Duble 4,00 3,85
Eski Ana 3,90 3,75
Yeni Ana 3.70 3,60
Yarka 3,55 3,20
Piliç 2.70 2,55
Kılavuz 2,10 2,15