  3. Emekliye kırmızı et ve yumurta lüks oldu!
Emekliye kırmızı et ve yumurta lüks oldu!

Türkiye'de yaşanan gıda enflasyonunun halk sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, emekliler ve düşük gelir grupları için kırmızı etin ancak "bayramdan bayrama" alınabilecek bir ürün hâline geldiğini dikkat çekti. Son 3 ayda yumurta fiyatlarının ise yüzde 100 arttığına belirten Ağaoğlu semt pazarında satılan yumurta fiyatlarını paylaştı.

Betül Meral Sarıiz
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye'de yaşanan gıda enflasyonunun yalnızca ekonomik değil, sosyal bir sorun olarak da ele alınması gerektiğini dikkat çekerek tüm müdahalelere rağmen fiyat sorununun sürdüğünü belirtti.

Yumurta ve et fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor

Ağaoğlu, son dönemde temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarına dikkat çekerek, dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için mutfağın her geçen gün daha da erişilemez hâle geldiğini ortaya koydu. Ağaoğlu, özellikle yumurta ve et fiyatlarındaki sert yükselişin, toplumun büyük kesimini doğrudan etkilediğini belirtti.

“Emekli ve dar gelirli eti bayramdan bayrama alıyor” 

Gıdada hayvansal protein kaynaklara erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini belirten Ağaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasilerin görüş alanına girmeyen ve gündeminde olmayan ama insanımız için en önemli konuların başında olan mutfakta olumsuz gelişmeler var. Artan fiyatlar yüzünden emekli dar gelirli için, et alabilmek neredeyse ancak bayramdan bayrama mümkün hale geldi” diye yazdı. 

“Beyaz et piyasasında cezalar uygulandı”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, beyaz et sektöründe piyasaya hâkim olan birkaç büyük firmanın rekabeti engelleyici uygulamalar nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından 3 milyar 700 milyon TL idari para cezasına çarptırıldığını hatırlattı ve bu müdahaleye rağmen, piyasada fiyat artışlarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Ağaoğlu, “Beyaz et piyasasında oligopol oluşturduğu için neredeyse tüm markalara Rekabet Kurumu tarafından 3 milyar 700 milyon liralık ceza uygulandı” dedi.

Yumurta fiyatlarında 3 aylık artış oranı yüzde 100 oldu

Vatandaşın en temel hayvansal protein kaynaklarından biri olan yumurtanın da son üç ayda neredeyse iki katına çıktığını belirten Ağaoğlu, semt pazarlarından alınan fiyatları da paylaştı. Ağaoğlu, yumurtaya gelen zammı, “Vatandaşın yegane hayvansal protein kaynağı olan yumurta fiyatları son 3 ayda 100-125 lira bandından 200-240 liraya çıktı. 90 günlük artış oranı yüzde 100” diyerek paylaştı.

